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台灣之光衝勁不見了？股民嘆：有一種距離叫「台積電與2000元」

聯合新聞網／ 綜合報導
市場波動加劇，台積電股價近期回落至1860元轉趨保守。 聯合報系資料照
市場波動加劇，台積電股價近期回落至1860元轉趨保守。 聯合報系資料照

近期受到國際局勢與通膨疑慮影響，全球股市震盪加劇，台積電股價近日自高點回落，今（20）日開盤上漲10元至1860元，但距離市場關注的2000元整數關卡仍有差距，引發投資人熱議。

分析指出，中東地緣政治風險升溫，加上通膨壓力未減，拖累美股表現。前一交易日四大指數漲跌互見，其中以科技股為主的費城半導體指數小幅上漲，其餘指數則收黑，包括NVIDIA、美光科技及台積電ADR等科技權值股普遍走弱。

台股方面，五大權值股今早呈現漲多跌少格局，其中台積電小幅開高，但盤中表現震盪，市場觀望氣氛濃厚。

有網友在Threads哀嘆，以「有一種距離，叫做台積電與2000元的距離」形容近期走勢。回顧2月底「衝啊！台灣之光！」的市場氣氛仍偏多，投資人期待股價續創新高，如今至3月中旬，卻來到1850元區間盤整「磨蹭」，情緒轉趨保守。

部分投資人認為，短線回檔屬正常現象，「只是小幅整理」，對長期走勢仍持樂觀態度，「不急，2330看得到的，要有信心」，有人甚至認為值此之際仍可加碼進場，「靠站休息還不上車」；另有當沖族分享操作經驗，表示透過短線進出仍可有小幅獲利。不過也有網友坦言，原本預期獲利卻反而虧損，「本以為會大賺一筆，結果卻虧大了」，感嘆市場波動加劇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 投資人 地緣政治風險 台股

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