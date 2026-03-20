玉山金配息1.4元股價卻跌？不敗教主陳重銘揭密：這原因讓本益比校正回歸

＊原文發文時間為3月17日

不敗教主陳重銘在影音中表示，近期有不少投資人關注玉山金（2884）配發1.4元現金股利，但股價卻反而下跌的現象，引發市場討論。

他指出，玉山金過去因偏好配發股票股利，受到投資人青睞，帶動本益比長期維持在相對高檔，甚至一度來到17至18倍水準。相較之下，以現金股利為主的金融股，本益比通常僅約10倍左右。

陳重銘進一步說明，玉山金多年來持續配發股票股利，加上近年併購擴張，使股本不斷膨脹。在股本放大的情況下，未來能夠配發的股票股利空間自然縮小，因此近年股票股利明顯減少，今年更是全面改為現金股利。

他表示，當配息結構轉為純現金後，市場通常會以殖利率作為評價基準，一般以5%作為參考水準。以1.4元現金股利推算，投資人自然會回推合理股價區間，這也是股價表現受壓抑的原因之一。

不過他也強調，股價終究反映的是未來獲利，如果公司未來獲利持續成長，現金股利仍有提升空間；玉山金仍屬基本面穩健的公司，但過去偏高的本益比在配息政策轉變後出現修正，股價也呈現校正回歸的走勢。

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