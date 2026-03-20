黃崇仁喊力積電迎第四次轉型！網酸「年年可期待」也有人看好搭上美光起飛

力積電董事長黃崇仁表示，公司2025年已落底，2026年將迎來「第四次轉型」，並稱今年會是可期待的一年，消息在PTT股板掀起熱議。一名網友轉貼報導後直言「相信黃董，年底就懂」，並追問這次力積電是否真能在與美光合作下重新起飛。整體討論呈現兩極，一派延續「相信黃董」的市場迷因，另一派則對多年來反覆喊轉型抱持高度懷疑。

根據媒體報導，力積電2025年營收467億元，年增4%，但受銅鑼新廠尚未達經濟規模影響，全年仍虧損78億元。黃崇仁指出，全球成熟製程市場去年仍受中國產能擴張、價格壓力與需求復甦緩慢影響，不過隨著AI伺服器周邊應用帶動PMIC、矽中介層、GaN與IPD等成熟製程需求升溫，力積電自2026年起可望受惠。此外，力積電與美光展開全面策略合作，除將銅鑼廠分階段轉讓予台灣美光，也將切入HBM先進封裝供應鏈，並由美光協助精進DRAM代工技術。

原PO對此明顯偏向樂觀，認為黃崇仁這次與美光合作，可能成為帶動力積電脫胎換骨的關鍵，語氣中延續市場熟悉的「年底就懂」說法，帶有押注轉機題材的意味。貼文雖未長篇分析基本面，但已清楚表達對黃崇仁與公司轉型方向的期待，也將討論焦點導向「這次是否終於不一樣」。

不過，板上最多的留言並非認真拆解財報，而是以「相信黃董」作為半玩笑、半反諷的主流回應。許多網友直呼「每年都在轉型」、「請問狼來了能玩幾次」、「又轉型了，怎麼說又」，質疑力積電多年來反覆訴求轉型，卻始終未能真正擺脫營運壓力，因此對這次說法仍存疑。也有人揶揄「第四次轉型」聽起來像是不斷重複的資本市場敘事，甚至笑稱年底過後恐怕還會有「第五次轉型」。

另一方面，也有部分網友對後市抱持相對正面看法，認為此次與美光合作的實質內容比以往更具想像空間，包括賣廠挹注現金、納入HBM供應鏈、提升DRAM技術能力等，並非只是口號式題材。有留言指出，美光協助技術升級與長期合作，確實可能改善力積電財務結構與營運體質，若AI與記憶體市況延續，未來表現仍值得觀察。

此外，也有投資人從過去套牢經驗出發，提醒市場別過度樂觀。有人坦言自己曾因相信轉型故事而賠錢出場，也有人指出先進封裝營收占比仍低、財報與EPS表現尚未真正翻轉，認為在獲利證明出現前，所有期待都仍停留在想像階段。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。