台股跌800點卻「無感」？網曝市場體感變了：看的是跌幅不是點數

台股單日重挫800點，過去足以引發市場恐慌的跌勢，如今卻讓不少PTT網友直呼「根本沒事」。有網友發文疑惑，明明指數大跌，盤面上卻仍有不少個股收紅、甚至亮燈漲停，記憶體族群更是強勢不墜，讓他不解為何如今「殺800點」的市場反應，和過去截然不同。貼文曝光後，引來大批網友討論，焦點多集中在指數位階、跌幅比例，以及台股結構已明顯不同於以往。

一名網友在PTT發文指出，若以過去經驗來看，單日下跌800點幾乎等同天崩地裂，但如今市場似乎早已習慣，盤中仍可見大量強勢股逆勢上攻，讓他質疑是否只是因為當前指數位階已高，單看點數失去意義，才會出現這種「大跌卻無感」的現象。這番提問也點出不少投資人共同感受，即台股近年快速墊高後，市場對波動的容忍度似乎也一併上升。

多數網友認為，最核心原因確實就是「比例問題」。不少人直言，現在台股已站上3萬點，跌800點約僅2%多，和早年台股位於8000點、1萬點附近時相比，衝擊程度本來就不同。有留言指出，「現在是33000點的時代，不是以前8000點的時代」、「1000點才3%左右」，認為市場應看跌幅百分比，而非只看絕對點數，否則容易產生錯覺。

另一派網友則指出，除了位階墊高，台股盤面結構也和過去不同。部分人認為，現階段是權值股與中小型股走勢分化明顯，像台積電等大型權值股拉低加權指數，但櫃買市場與部分熱門題材股未必同步走弱，因此才會出現「大盤重挫、個股卻很強」的情況。尤其記憶體等特定族群仍有資金追捧，使許多投資人盤中體感與指數表現出現落差。

此外，也有網友展現相對樂觀甚至近乎麻痺的態度，認為近來市場本就頻繁大幅震盪，投資人早已習慣，甚至把拉回視為加碼機會。像是「才800點，連撿便宜的動力都沒」、「殺1000點是給你加碼的」等說法，反映部分股民對回檔已有固定應對模式，並不輕易恐慌。

不過，仍有少數人提醒不能過度樂觀，認為若跌勢持續擴大至2000點甚至跌破重要整數關卡，市場氣氛仍可能迅速轉變。也有人指出，若持有的是弱勢股、傳產股或高槓桿部位，實際損失未必像指數表面那樣「沒事」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。