清明變盤？他看歷史經驗考慮減碼 網諷：先做空等崩盤

清明連假將至，投資人思考是否持股過節。一名網友在PTT股板發文指出，觀察近兩年清明連假前後台股都有明顯修正，甚至出現大跌千點、個股無量跌停情況，因此詢問投資人是否應調整持股策略，在連假前先行出清、待假期後再低接。貼文一出立刻引發熱議，不過比起認真討論避險配置，更多網友先抓到原文時間邏輯出現矛盾，將焦點轉向調侃原PO是「未來人」。

原PO文中表示，2025年與2026年都出現「清明崩盤」，認為既然已有跡象可循，投資人或許該重新思考操作節奏，例如在連假前降低部位，等節後市場回落再以更低價格買回，藉此避開假期不確定性與系統性賣壓。他也進一步拋問，其他人是否會因清明連假可能帶來波動，而提前調整持股水位。

不過，由於發文時間是3月19日，2026年清明節當時尚未到來，不少網友立刻抓到這個明顯矛盾，留言如「你2026的清明已經過了？」、「未來人都來了」、「厲害，2026清明你已經有數據了」，整串討論迅速歪樓。也有人延伸開玩笑，要求原PO乾脆直接公布樂透號碼，或乾脆提示市場接下來幾天走勢，整體氣氛偏向戲謔。

除了「未來人」哏成為主流外，另一派網友則以股板慣有的嘲諷語氣回應，認為若真這麼確定會崩盤，最直接的作法就是清倉甚至放空，不必再上網詢問。像是「那你還不放空」、「先做空等崩盤回補」、「都知道要跌為什麼不清空」等留言，反映不少人對這類事後歸納、試圖找節慶規律的操作邏輯抱持懷疑態度。

此外，也有部分網友提出較實際的補充意見，指出市場就算在特定節日前後波動加劇，崩跌後往往仍可能再創高，若投資人沒有把握精準賣高買低，反而可能賣掉後接不回來。另有人認為，若本身持股槓桿高、風險承受度低，假期前適度減碼或避險無可厚非，但若只是因為連續兩年出現類似情況就視為固定規律，未必足以作為穩定策略依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。