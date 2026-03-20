光碟片也搭上AI熱潮？網驚訝報價10年首漲：炒到骨董類股

受AI帶動記憶體供應吃緊影響，光碟片產業罕見出現近10年來首見的報價調漲，首季漲幅超過10%，下一季還可能續漲，引發PTT股板熱議，好奇光碟片產業這波上漲究竟是「最後一段」還是「剛要起漲」，但多數網友第一時間並非看好產業前景，而是對題材本身感到錯愕，質疑市場是否已進入「什麼都能炒」的階段。

根據媒體報導，AI運算推升DRAM與NAND Flash需求，導致儲存供應鏈持續吃緊，也讓硬碟、SSD價格走揚，進一步外溢至原本被視為成熟甚至式微的光儲存市場。光碟片大廠錸德表示，去年底市場已開始醞釀漲價，今年首季報價已調升逾10%，預估下一季仍有10%至20%的上漲空間，主要原因在於需求回溫、供給收斂，以及部分國際客戶為降低成本、分散風險，重新採用光碟片作為儲存方案。

一名網友在PTT轉貼新聞，他對此現象感到意外，指出近期記憶體族群受供應吃緊帶動股價走揚，沒想到漲價效應竟一路延伸到光碟片產業，因此好奇這是否意味相關個股還有後續行情。雖然發文語氣偏中性、帶有提問意味，但也明顯反映市場對「冷門題材突遭點火」的敏感情緒，試圖從中判斷是否形成新的投資主線。

不過，板上主流意見大多偏向懷疑與嘲諷。許多網友直呼「光碟片XDDD」、「今夕是何夕」、「夢迴2000年」，認為如今多數電腦連光碟機都不再內建，光碟片需求早已式微，對於報價上漲感到難以置信。另一批留言則直接將焦點放在個股炒作，頻頻點名中環、錸德，認為這類新聞更像是替老題材或夕陽產業製造話題，甚至直言「隨便放消息隨便炒」、「一篇一根」，質疑背後有資金操作意圖。

此外，也有不少網友延伸討論「題材輪動是否已到尾聲」。有人認為，從記憶體一路炒到光碟片，甚至開始有人戲稱下一步會輪到3.5吋磁碟片、錄音帶、磁帶機，顯示市場已進入過度發散階段，光碟概念股可能象徵行情末端。也有人以過往經驗指出，類似冷門題材一旦被拿出來大肆討論，往往意味短線熱度過高。

但仍有少數網友提出補充觀點，認為光碟片作為冷儲存、歸檔備份用途，並非全然沒有市場，尤其在SSD、HDD價格同步走高下，企業端若有低頻存取需求，光碟仍可能成為替代方案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。