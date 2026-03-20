外媒喊「台積電是最佳買點」！網反諷出貨文：外資賣不停誰敢追

外媒看好台積電（2330）為AI浪潮下「明確勝利者」，甚至直言是值得大量買入的標的，引發PTT股板熱議。一名網友轉貼報導並高喊「現在不買何時買」，更直言目標價上看2000甚至2330，掀起討論。不過多數網友反應冷淡甚至反諷，質疑這類利多消息背後恐是「出貨訊號」，焦點集中在外資持續賣超與市場真實動向。

根據外媒報導，台積電憑藉中立晶圓代工地位，在AI產業鏈中具備關鍵優勢，無論是輝達、AMD或博通等主要晶片設計公司，多仰賴其先進製程。隨著AI支出預計至2030年達7兆美元，且台積電AI相關營收預估將高速成長，分析師認為其具備長期投資價值，即便目前本益比約25倍，仍屬合理區間。

一名網友在PTT分享新聞後態度相當樂觀，指出台積電當日收在1850元，認為年底有望挑戰2000元甚至更高，並喊出「ALL IN」口號，甚至建議透過質押再加碼正2槓桿操作，自信能「屌打散戶」。整體論調偏向極度看多，強調當前就是進場時機，帶有濃厚投機與槓桿操作色彩。

然而，多數網友對此並不買單，普遍將該類利多解讀為出貨訊號，紛紛留言「我OK你先買」、「你怎麼不買」、「外資提款大絕招」。不少人直言外資已連續數月賣超，認為市場實際資金流向與媒體說法背離，甚至有人戲稱「你不買外資怎麼賣」。另一類留言則以嘲諷方式回應，如「今天怒買1股」、「有錢叫大家一起賺」，顯示對報導與原PO看法缺乏信任。

此外，也有網友從交易策略角度提出共識，認為與其長期持有，不如「低買高賣、賺了就跑」，強調市場本質仍是資金博弈，長抱反而容易成為被收割對象。部分人更直言「這種新聞一出通常就是高點訊號」，將媒體利多視為反指標。

另一方面，仍存在少數不同聲音。有網友認同台積電長期基本面強勁，認為「2000以下都是禮物」、「2030上看更高價位」，也有人強調AI趨勢不變，長期仍具成長性。不過亦有網友延伸討論市場評價合理性，質疑25倍本益比偏高，或以其他資產如黃金、個股案例對比，指出股價未必完全反映獲利，市場情緒與資金流向同樣關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。