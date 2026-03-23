光一天手續費就賠掉307萬！「最強主力」期貨狂掃600張「憂心日銀及川普」

我幾乎從未把單一個股，或每天的盈虧放在心上。假設買進十支股票，我根本不在乎其中哪幾支股票上漲。其實只要想知道還是能知道，但要說不在意，我還真的不在意以一天為單位的賺賠。因為行情一直在變，想太多也沒用。

錢砸在波動較大的個股

當我還在上班時，還有思考賺的錢是薪水幾倍的感性，自從變成專職操盤手以後，反而沒有這種感覺。也有人會採取某些特定作法，例如擅長操作小型股，或只在暴跌的時候買。大家都說我好像會用各式各樣的手法全方位操作，那是因為我的總資產變多了。

本文摘自《主力的思維》

自從資產超過四十億圓以後，不管是大型股還是期貨或美元，光靠單一投資無法讓資金做最有效的運用。

有個名詞叫「波動率」（volatility），意指個股的資產價格變動率。以價格相同的股票為例，相較於股價波動只有十圓上下的個股，股價波動高達一百圓的個股其波動率比較高。把錢砸在波動較大的個股，是最有效率的投資手法，也是我基本的操作模式。

可以的話，我其實也想把錢全部丟進股價波動十分明顯，波動率較高的個股，在漲到差不多的時候獲利了結，但資產一旦膨脹到數十億圓就無法這麼做了。要是我輕易的敲進大單，股價很容易衝上漲停板，賣的時候會引起倒貨效應，導致股價下挫。

就拿日本市值最高的豐田來說好了，雖然能用三十億圓以市價買進五十萬股，但是在買賣的過程中必須承受相當高的流動性風險。

只要行情稍微有個風吹草動，投資人就會開始準備倒貨，即使只以百分之一（相當於六十∼七十圓）的價差賣掉豐田的股票，還沒賣完，股價就下跌了。加上現在的演算法會對手動的大筆賣單做出反應，如果要有效率的買賣豐田的股票，最多不能超過三十億圓。

由此可見，當資產變多，就很難有效率的專注在某一支股票上。明明賺不了多少錢，為了找出好股票，晾著多餘的資金，不用實在是本末倒置。因此包含比特幣在內，我不得不研究所有能賺錢的投資工具。

手續費曾賠掉307萬

我目前的交易以日經二二五指數期貨為多，基本上的交易量為五百∼六百張。一旦日經平均指數來到兩萬圓，大概會買進一百億∼一百二十億圓。平常則觀察狀況，買個兩百張左右。有時候不僅沒賺到錢，光一天的手續費就賠掉一千五百萬左右（約新台幣307萬），這種情況也在所多有。

可是像這樣觀察每天整體行情的市場面，就不會錯過市場大幅變動的時機。日銀或川普的動靜也可能會影響股市，所以我隨時都在觀察有沒有這些干擾市場的要素。也可以說是為了賺一票大的，隨時都在留意變化。

話說回來，因為自己下的單而導致股價大幅波動的買賣對我太不利了，所以不想做。

假設從一千圓開始買進，買完時股價漲到一千一百圓，不自然上升的股價會招來其他買盤，使得平均買進單價落在一千零六十圓上下。再假設從一千圓一百圓開始賣出，賣完時股價跌到一千圓，因為賣盤會呼喚賣盤，使得平均賣出價格落在一千零四十圓上下。

只是買賣的單量大了點，資產就縮水了。所以假設從一千圓開始買進，我只想買入股價不會漲到一千零一十圓的數量。這麼一來，買進與賣出時的差額就能控制在兩圓，也就是千分之二左右。

邊看盤邊操作其實能買得更有效率一點，但我並不想從事會讓上述差額擴大的買賣。

（本文摘自《主力的思維》作者：cis 譯者：賴惠鈴)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。