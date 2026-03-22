趁人民幣匯率大震撼…神祕36歲當沖客原本會破產 預測神準淨賺8億

二○一五年八月，中國讓人民幣兌美元匯率貶值，後來全球股市有段時間陷入混亂，媒體稱為「中國震撼」（The China Shock）。沒有投資股票的人，大概不明白我在說什麼，但我想跟大家聊聊當時我的事蹟。

當時我的確孤注一擲，還在網路論壇寫下「投入所有資產，搞不好會一無所有的我，是不是太衝動了？」的留言，但其實有點誇大其詞，事實上風險沒有那麼大。

人民幣貶值後，中國股價應聲暴跌，日經平均指數也跌了三∼四百點，半天後即將開盤的美國股市同樣風聲鶴唳。

本文摘自《主力的思維》

這時一般都會出現規避損失的避險賣盤，亦即美國股市一旦大幅走低，就先賣掉標普五百期貨、道瓊期貨或納斯達克綜合指數期貨，以達到規避損失目的。尤其在成交量特別低的時段，基於恐懼心理，具有超賣傾向。因此這時我也做好準備，假設規避損失的賣盤將在美國股市開盤前一刻來到最大。過去幾乎都是這樣，所以我賭日本這次大概會有一半機率發生同樣狀況。

因為我不久前才賣掉日經二二五指數期貨，所以得先買回來才行。大公司不想承受可能害公司倒閉的巨大損失，具有一看苗頭不對，就先縮小損失範圍的習慣，因此這時會機械化的開始賣掉日經二二五指數期貨，這正是我買回的時機。

同樣基於害怕暴跌的心理，日經二二五指數期貨選擇權也出現驚人的價格，平常頂多一圓的東西，這時居然飆漲到一百零五圓，單從計算來說，簡直是天文數字，就算這個價格只出現三分鐘左右，依舊引起瘋狂大甩賣，一路賣到只剩下六十圓。這時我賣出相當於為暴跌買保險的賣權。

萬一真的暴跌會損失慘重。就像保險有滿期日一樣，賣權的到期日為三天後或四天後，萬一原本一萬六千點的日經平均指數到時跌破一萬點，將會面臨傾家蕩產的損失，所以我才寫下「搞不好會一無所有」的留言。

話雖如此，實際上並沒有那麼大的風險。說穿了，其實是因為有所謂跌停板的制度，股價不可能一口氣跌到底。而且在日經平均指數的結構上，除非不斷出現企業價值歸零的公司，否則股價不可能一口氣跌得那麼慘。

單從理論上來說，萬一個股全面跌停，日經平均指數會跌到一萬左右，所以並不是完全沒有賠到傾家蕩產的可能性，可是除非一半以上公司同時破產，否則不大可能全部跌停。除非好幾顆大型炸彈同時在日本引爆，否則不大可能有一半的公司瞬間同時破產。要是發生規模這麼大的災難，就算有再多錢，日圓的價值也會暴跌，所以這時候損失再大都無所謂了。

心生恐懼時，人容易變得短視，做出愚蠢的事。正因為能冷靜看盤，我才會賺這麼多錢。

當時我正和平常一起吃喝玩樂的投資朋友喝酒，看到股價波動，覺得「有賺頭」，於是我坐立難安，一刻也等不了，草草知會朋友一聲就回家，操作完一大波，才又回去喝酒。

其他朋友則利用手機操作，很多人因此賺了好幾百萬圓。我則是趁中國震撼一共賺了將近二十三億圓（包含未實現損益一度來到四十億圓），還被財經媒體「彭博新聞社」（Bloomberg News）寫成網路新聞，標題是「神祕的三十六歲當沖客預測神準！淨賺四十億圓（約新台幣8.1億元）」，還上了日本雅虎新聞頭條。

（本文摘自《主力的思維》作者：cis 譯者：賴惠鈴)

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