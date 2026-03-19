AI資金「吃硬不吃軟」？專家點名台灣硬體供應鏈…台股有望挑戰38000點

＊原影音發布時間為3月11日

玉山投信市場策略部協理葉家榮（Ryan）在影音中指出，近期全球金融市場聚焦兩大事件，一是人工智慧發展帶動資金輪動，出現「軟不如硬」現象；二是美伊衝突升溫，引發能源與金融市場波動。

在AI產業方面，Ryan表示，近期軟體股明顯回檔，表現落後於硬體族群，市場甚至出現「吃硬不吃軟」的說法。他指出，主因在於AI Agent技術進步快速，從寫程式、報稅到會計等行政工作，過去仰賴軟體訂閱的功能，如今可由AI代理人完成，市場因此開始擔憂未來軟體需求是否下降。

他進一步指出，自農曆年前後開始，華爾街出現軟體股修正情況，包括微軟、Salesforce等大型科技公司股價皆承壓。此外，雲端業者大幅增加資本支出，也引發市場對資金負擔的疑慮，即便財報表現不差，股價仍面臨修正。

相較之下，Ryan表示，資金轉向硬體族群，包括晶片、伺服器、機殼、散熱與電力等「賣鏟子」的產業成為市場焦點，且全球資金明顯往亞洲移動，台灣AI供應鏈全面受惠，晶圓代工產業表現領先。

不過他也強調，現階段「軟不如硬」較偏向短期市場情緒反應，長期而言AI發展仍須仰賴軟硬整合，硬體提供算力、軟體負責應用與變現。他認為，未來能將AI整合至流程、產品與生態系的企業，將成為下一波贏家。

在地緣政治方面，Ryan指出，美伊衝突升溫，關鍵在於荷姆茲海峽的運輸狀況。該海峽為全球能源運輸要道，約占全球五分之一石油與三分之一液化天然氣的輸出通道，近期船隻通行量下降約七成，導致油價迅速上升。

他表示，雖然衝突升溫，但目前仍在可控範圍內，尚未出現全面戰爭，因此金融市場雖有震盪，但未出現崩盤。從市場反應來看，避險資金持續流入債券市場，美國10年期公債殖利率維持在3.9%至4.2%區間，未見恐慌性上升；美元則轉強，回到資金避風港角色。

Ryan指出，此次衝突的經濟核心並非伊朗本身，而是荷姆茲海峽的能源運輸是否順暢。在此變數未明之前，能源價格預期將維持高波動。

他進一步提出兩項觀察指標，包括油價與美元指數。油價方面，西德州原油每桶80美元、布蘭特原油90美元是否由高檔回落，將是觀察戰事是否趨緩的重要訊號；美元指數若能在100附近轉趨平穩，則代表市場避險情緒可能降溫。

在投資策略上，Ryan表示，2026年企業盈餘成長仍具支撐，加上AI滲透率提升，美股具備動能，短線回檔可視為布局機會。台股則受惠半導體產業成長與相關利多，仍有機會挑戰38000點。

債券方面，他指出，長天期美債受殖利率上行影響較大，短存續期間及殖利率較高的非投資等級債券相對具優勢。至於匯市，他認為美元短線偏強，但全年美元與非美元貨幣將呈區間震盪。

Ryan最後總結，全球經濟結構下，伊朗經濟占比有限，影響主要集中在能源價格層面，而AI科技與企業獲利仍是市場主軸，股債市場皆具備布局機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。