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指數化投資單筆投入還定期定額？Ffaarr：其實對很多人來說這根本是假議題

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
糾結單筆或定期投入其實是假議題，真正影響財務的關鍵在於資金實際投入市場的比例，投資人應優先盤點資產並確立理財目標。記者曾原信／攝影
糾結單筆或定期投入其實是假議題，真正影響財務的關鍵在於資金實際投入市場的比例，投資人應優先盤點資產並確立理財目標。記者曾原信／攝影

指數化投資要單筆投入還是定期投入哪個好，雖然也值得探討，但對於有些拿著現金遲遲不投入，或投入比例佔應投入資產很少的人來說，其實反而是假議題。

真正的問題，是你只敢把很少比例的資金投入，有的人怕之後下跌、有的怕買在高點，有的是不想把之前虧損的一堆個股或基金賣掉，有的是忙於生活。

任何可以在不要過久的時間之內，解決這些問題的投入方法，都是好方法，無論是單筆all in、定期投入、分批投入都很好。

當下投入指數化投資的資金，佔可投入資產的比例，才是真正影響你財務的關鍵，而不是單筆或定期分批。

當然如果問題卡在資產配置該調整、理財目標不明確和對指數化投資的認知不足，就該朝這些方面解決，去鑽研要單筆還是定期投入或是其他細節問題，反而是在繞遠路。

趕快盤點一下自己的資產狀況，誠實面對自己的狀況，並確立投資目標比較重要。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

指數化投資 資產配置 資產 定期定額

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