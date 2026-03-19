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「賣股票為何要等2天？」李在明推T+1交割…網戰翻：來不及湊錢怎麼辦

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國總統李在明推動將股票交割制度由T+2縮短至T+1，引發台灣網友熱議，一派大讚提升資金效率，另一派則擔憂恐增加散戶湊錢壓力與違約風險。中央社
韓國總統李在明推動將股票交割制度由T+2縮短至T+1，引發台灣網友熱議，一派大讚提升資金效率，另一派則擔憂恐增加散戶湊錢壓力與違約風險。中央社

韓國總統李在明近期拋出資本市場改革議題，直指「賣出股票為何要等兩天才能拿到錢」，並推動將現行T+2交割制度縮短至T+1，引發市場關注。消息一出，也在台灣投資論壇掀起熱烈討論。

根據外媒報導，韓國政府正加速推動資本市場改革，包括縮短股票結算週期、提升外資參與便利性，以及建立24小時外匯交易機制。李在明在座談會中指出，現行T+2制度降低資金使用效率，已要求相關單位檢討並朝T+1方向推進。

此外，韓國也同步規劃導入BDC、RIA等投資商品，並推動證券型代幣（STO）制度，強化長期投資環境與市場基礎建設

對於韓國推動制度改革，不少網友抱持肯定態度，認為市場效率有望提升，也有聲音認為接軌國際是必然趨勢，有人表示「沒什麼不好」、「T+1好」、也有人直言「不錯啊 有認真改革制度」，甚至認為這是資本市場升級的一步。

但也有網友持保留態度，認為縮短交割可能帶來實務問題，例如資金調度壓力增加或違約交割風險，有人質疑「多一天湊錢呀」、也有人擔心「買T+1搞不好會來不及補錢」。

此外，也有網友將焦點轉向其他制度，像是「配息要等一個月才能拿到款項嗎？」等問題，顯示投資人對整體交割與資金效率仍有不同期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資本市場 韓國 股票 李在明 基礎建設

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