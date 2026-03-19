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不投資就會變社會底層？ 阮慕驊看台股市值破108兆揭「1奇景」

聯合新聞網／ 綜合報導
財經專家阮慕驊感嘆這年頭不投資就會變「底層」。圖／AI生成
財經專家阮慕驊感嘆這年頭不投資就會變「底層」。圖／AI生成

台股登上3萬4千點大關後，受伊戰事升溫與通膨變數影響，出現高檔區間震盪整理，不過記憶體族群仍扮演撐盤要角、逆勢吸金。財經專家阮慕驊在臉書發文指出台股的有趣現象，相較於股市膨脹，大多數民眾的薪資卻還在原地踏步，這年頭不投資就會變「底層」。

台灣記憶體模組廠近日獲利眼亮眼，威剛（3260）與宜鼎（5289）雙雙繳出「單月賺逾1個股本」的漂亮成績單。阮慕驊表示，威剛元月EPS11.09元，宜鼎二月EPS16.22元，記憶體廠超級爆賺，威剛元月營收年增198.92%，EPS年增3516倍，可見利潤率驚人爆升。

阮慕驊指出，過去的經驗，暴利都不會是常態，但這次AI推動的記憶體需求缺口，會不會是例外？他舉美銀分析師的看法，AI超級週期至少長達20年，黃仁勳估輝達2027年AI晶片營收上看1兆美元。

此外，AI效應帶動台股市值衝上108兆元，按理來講，股市的財富效應非常驚人，阮慕驊卻觀察到一個有趣現象，今年元月經常性薪資平均48,819元，年增2.9%，相較台股市值的暴增，似乎所得要創造財富的效益大幅落後，這讓他有感而發表示，「不投資，你會變成底層」。

貼文底下引起不少網友們紛紛熱議，「我宜鼎上周才入場，高點入手，有些心驚膽顫」、「前幾天恐懼美伊戰爭，這幾天在談飆股，投資也真累人」、「財富被分配到其他人身上了，底層再打下去，就是下水道囉」、「記憶體相關股票，許多分析師幾個月前就警告景氣循環股不要追，哪知道又漲了1~2倍」。

然而mobile01上也有網友認為，「台積電市值就快50兆了，其中外資佔超過7成，民眾當然沒有帳面上富有」、「現在的台灣經濟非常集中在AI相關的少數產業，但是這些財富很顯然沒有流向其他行業」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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