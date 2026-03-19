停滯性通膨會發生嗎？詹璇依揭密3大關鍵指標…降息1碼恐延至9月

財經主持人詹璇依在影音中指出，若要觀察停滯性通膨是否可能發生，市場需持續關注三大關鍵指標，包括油價走勢、經濟數據以及聯準會的降息預期。

首先在油價方面，詹璇依表示，油價先前受到衝擊影響，一度飆升至每桶100美元以上，雖然目前已有所回落，但後續仍需持續觀察。她認為，油價變動仍是判斷通膨壓力的重要指標之一。

在經濟數據部分，她指出，美國最新失業率已上升至4.4%，顯示勞動市場出現轉弱跡象。同時，非農就業數據原本預期新增5萬人，實際卻減少9.2萬人，反映整體就業動能正在放緩，這也是市場關注停滯性通膨的重要原因。

第三個觀察重點則是聯準會的政策動向。詹璇依提到，目前市場仍預期今年有降息一碼的可能，但時間點可能由原先預估的6月延後至9月。她認為，聯準會的利率決策，將直接影響後續停滯性通膨是否成形。

至於與1970年代石油危機的比較，她指出，當前情勢仍有結構性差異。美國目前已是全球最大產油國，能源具備一定自給能力，但同時也是全球最大消費國，多數商品仍仰賴進口，尤其來自亞洲國家，而亞洲又依賴中東能源供應，透過傳導效應，最終仍可能反映在美國消費者的物價壓力上。

詹璇依強調，雖然目前情況與過去能源危機不同，但停滯性通膨是否發生，仍須持續觀察油價與相關經濟指標變化。

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