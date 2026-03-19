韓國大學生借學貸All in炒股買幣！網嘆：沙盤推演都是死棋何不賭一把

南韓近年股市與加密貨幣投資熱度升高，如今連學生族群也被捲入。外媒報導，不少韓國大學生、研究生開始把政府提供的低利生活費學貸，轉投入股票與虛擬幣市場，背後關鍵正是社群上不斷擴散的「怕錯過」情緒。

報導指出，南韓半官方機構「韓國獎學財團」每學期提供學生最高200萬韓元生活費貸款，原意是協助支付房租、伙食與交通等基本開銷，利率僅1.7%。但近年愈來愈多學生將這筆低息資金投入高風險市場，希望透過股票或加密貨幣快速累積資產。

這股風潮在社群平台X上被進一步放大，一則「能借多少就借多少！」的貼文獲得大量瀏覽與轉發，甚至有人公開詢問，究竟該先拿部分學貸買ETF，還是乾脆把整筆200萬韓元一次All in股市；報導也提到，這種現象可追溯至疫情期間散戶投資熱潮，行動交易工具普及後，投資門檻明顯降低。

不過，隨著金額擴大，風險也開始浮現...韓國獎學財團資料顯示，生活費貸款總發放金額已從2021年的5450億韓元增至2025年的8500億韓元，同期逾期未繳餘額也從192億韓元增至387億韓元；對此，韓國官方表示，未來將加入強制金融素養教育、通知家長、提供分期撥款選項，並規劃自2026年下半學期起導入個人額度上限。

部分網友認為，在低利率條件下，這類操作並非完全不可理解，有人直言「學貸利率就真的很香啊 都比通膨還低了 政府做慈善」、也有人認為「能借好借滿幹嘛不借」、還有人從現實壓力出發表示「沒富爸爸 又沒高薪工作的話 只能靠投機翻身喔」、甚至有人說得更直接「誰不想好好走正規？只是怎麼沙盤推演都是死棋 那何不賭一把」。

但也有不少聲音質疑，這類作法本質上仍是高風險賭博，有人提醒「倖存者偏差真的會害死人」、也有人點出後果「學貸拿去玩股票，學費不用繳嗎？」、另有人擔心市場投機氛圍失控「前幾年Luna幣不是搞死一堆韓國人嗎 現在不玩幣改炒股了是嗎」、還有人直白表示「笑死 每學期 才4萬 是能翻多少 多的是當成賭博的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。