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交易員跟單裴洛西2年賺破百萬美元！網酸爆：K線終究不敵「內褲線」
近年「跟單交易」成為散戶熱門策略，有交易員靠模仿裴洛西等政治人物持倉，兩年資產翻倍甚至突破百萬美元。
外媒報導，一名交易員Ariel Itzhak透過追蹤美國政治人物財務申報資料進行投資，將資產從3.8萬美元提升至超過110萬美元，兩年報酬約150%。
他最初因裴洛西披露的一筆輝達期權交易開始跟單，並持續觀察其投資動向。報導指出，裴洛西的交易多由其丈夫執行，但相關紀錄仍吸引大量投資人關注。
此外，他也開始布局「白宮政策概念股」，包括礦業與金屬相關公司，並表示該投資組合近期表現甚至優於原本的跟單策略。
部分網友認為這類策略具備參考價值，有人直言「政治人物概念股至少不會坑你」、也有人表示「很厲害，基本上有跟到都賺」、還有人認同操作邏輯「認真講他投資的都是熱門板塊 簡單說就是不要腳麻都能賺到這個價」。
但也有不少質疑聲音，甚至帶有諷刺意味，有人直言「內線」、也有人吐槽「K線不敵內褲線」、還有人提醒資訊落差「國會議員的倉位是每個月才update一次」、也有人質疑策略可複製性「大家無腦跟單2年資產都翻倍了對吧」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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