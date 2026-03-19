外媒喊台積電（2330）市值衝3兆美元！網狂酸：翻譯就是要回檔了

外媒看好台積電未來三年有機會挑戰3兆美元市值，甚至直言「現在買入是明智之舉」，不過消息一出，台股社群卻出現明顯分歧，市場情緒與基本面預期呈現拉扯。

外媒報導指出，目前市值超過3兆美元的企業僅有輝達、蘋果與Alphabet等少數公司，而台積電與博通被點名為未來可能晉升的候選。以現階段來看，台積電市值約1.75兆美元，若要達標需成長約71%。

報導分析，近年表現強勁主要來自人工智慧基礎設施投資帶動，且預期2026年AI資料中心支出仍將持續創高。台積電在邏輯晶片製造領域具領先地位，且不偏袒任何終端客戶，隨著AI需求擴張，將持續受惠整體產業成長。

部分投資人對長期趨勢仍偏樂觀，有人認為「兩千以下隨便買」、也有人強調長期策略「逢低買進，一張不賣，奇蹟自來」、也有留言看好未來空間「幾年後回來看這篇推文的小丑」、甚至直接表態「歐印」。

但更多聲音則偏向保守甚至反向解讀，有人直言「出貨文」、也有人認為「翻譯：要回檔了」、還有人質疑資金動向「外資自己都賣GG幾十萬張了」、以及情緒性回應「完了 目前崩崩ing」、也有人點出矛盾「這還用的著美國老講，早就在買了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。