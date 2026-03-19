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鮑爾不忍了！首度表態未確認就續任…反擊川普人事布局

聯合新聞網／ 綜合報導
聯準會主席鮑爾強硬表態若繼任者未獲確認將依法續任。（路透）
聯準會主席鮑爾強硬表態若繼任者未獲確認將依法續任。（路透）

聯準會主席鮑爾首度正面回應去留問題，在任期將屆之際拋出「未確認就續任」的態度，不只穩住市場預期，也讓原本由川普主導的人事布局出現變數，政經角力同步升溫。

被視為「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》記者指出，鮑爾表示，若繼任人選未在5月15日前獲參議院確認，將依法續任「臨時主席」，這也是他對權力交接最明確的一次表態。同時，他強調，在司法部調查尚未「徹底、透明且最終結束前」，無意辭去聯準會理事職務。

目前川普已提名前聯準會理事Kevin Warsh接任主席，但共和黨參議員表態，在調查未結束前將阻撓人事案，使整體交接出現不確定性。若鮑爾續留，白宮可直接提名的席次也將減少，進一步壓縮人事操作空間。

對於鮑爾強硬表態，不少網友認為是反制政治壓力的關鍵一步，有人直言「鮑爾這步下的好啊」、也有人表示「反擊壓迫就是爽」、還有留言指出「現在不離開反而是好事」、也有人分析「鮑爾非常強，利用傳聲筒非常有效率的操控市場預期」

但也有不少留言將焦點放在政治對立與政策衝突，有人批評「川普就是小丑」、也有人直言「川普真的十足的巨嬰」、另有網友質疑政策方向「嘴上說要降息 幹的事都是無法降息」、甚至有人認為整體局勢混亂「關稅+油價 啪 沒了」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鮑爾 川普 共和黨 白宮 聯準會

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