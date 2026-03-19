謝金河樂觀看待三火藥桶風險！鄉民卻慌了：你一開口就有事

中東戰事升溫、能源價格波動，加上台灣地緣風險與國際金融市場隱憂，再度引發外界對下一波金融危機的討論。財信傳媒董事長謝金河近日談及所謂「三火藥桶」風險時表示，相關問題其實一直存在，關鍵仍在於主觀認知，並強調「危機與轉機常在一念之間，樂觀一點，生活會更快樂」。不過這番話轉貼到PTT股板後，網友關注的並非風險分析本身，而是謝金河一貫被鄉民視為「反指標」的形象，留言區幾乎瞬間被「完了」、「完了」、「救命」等聲音洗版。

根據媒體報導，謝金河提到，媒體引述華爾街投資專家Richard Bookstabler接受外媒訪問時，點出下一波金融危機可能有三大火藥桶，包括台灣與AI產業、逾2兆美元的私人信貸黑洞，以及伊朗衝突與能源供應鏈斷裂。對此，謝金河認為，這些問題本來就一直存在，只是悲觀與樂觀往往取決於觀看角度；至於台灣是否危險，他則表示，若每天都只想著危機降臨，那麼什麼事都不用做，台灣與台積電的安危多年來本就一直被反覆討論。

一名網友在PTT轉貼新聞，他在心得中用相當戲謔的語氣解讀，認為老謝等於是在向市場「開示」，告訴大家不必太緊張，不論是戰爭還是私人信貸問題，都還算可控，小問題而已。從發文方式可看出，原PO並未太嚴肅對待謝金河的原意，而是順勢延續PTT股板長期對其評論風格的既定印象，也讓討論從國際局勢分析很快轉向「老謝發言又要反著看」的熟悉路線。

從推文內容來看，最大共識依然是把謝金河視為市場反向指標。大量網友看到他喊出「樂觀」，第一反應不是安心，而是恐慌，像是「完蛋了」、「本來沒事你一開口就有事」、「你樂觀我反而不樂觀」等留言接連出現，甚至還有人把他與同日發言的谷月涵並列，戲稱成「河谷雙煞」，認為兩大市場名人同時開口，反而讓人更擔心短線盤勢變化。

不過，留言區也不是完全沒有就內容本身討論。少數網友認為，謝金河的核心意思其實並不複雜，就是地緣政治、能源與金融風險本來就長期存在，市場未必會因為反覆被談論就真的立刻崩盤；也有人指出，台股近期表現本來就未出現明顯失控，某種程度上也印證市場對風險已有消化能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。