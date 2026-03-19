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沈學榮長抱旺宏逾5年！網一面倒佩服「比董事長還有耐心」

聯合新聞網／ 綜合報導
沈學榮（圖右）持有旺宏股票逾五年，成為最大個人股東，引發網友熱烈討論。 吳淑君
沈學榮（圖右）持有旺宏股票逾五年，成為最大個人股東，引發網友熱烈討論。 吳淑君

行政院副院長鄭麗君丈夫沈學榮持有旺宏股票多年，如今仍是旺宏最大個人股東，消息在PTT股板引發熱烈討論。由於他不僅持股數量一度超越董事長吳敏求，且是從2020年起一路買進、長期持有至今，讓不少網友對其投資耐心與定力感到驚訝。原PO則將此事與政壇投資話題連結，但也認為對方明顯屬於長期持有，與短線炒作情況不同，因此「也沒什麼好說的」。

根據媒體報導，沈學榮名下信託持有旺宏股票達3萬4170張，以當時收盤價估算市值超過34億元，而他在2025年高峰時持股更曾達6萬3137張，位居旺宏前10大股東之首，也是最大個人股東。資料顯示，他自2020年開始進入旺宏前10大股東名單，之後數年持續加碼。即便旺宏在2023年至2025年間連續虧損、股價走弱，他仍未明顯退場，反而一路抱到記憶體行情回溫、股價大漲，成為市場關注焦點。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，這起案例讓人聯想到國際政壇常被拿來討論的投資議題，不過他也認為，沈學榮看起來屬於多年布局、長期持有，並非短線進出，因此與一般質疑內線或政治紅利的情境並不完全相同。整體語氣偏向保留，但也隱含對其投資成果的關注，尤其在旺宏這類過去並不被市場普遍看好的個股上，能一路抱住更顯特殊。

從留言來看，PTT網友的主流共識相當明確，就是「能抱旺宏五、六年真的很猛」。許多人指出，旺宏過去多年股性疲弱，甚至一度被戲稱為「旺綠」、「忘宏」，中間跌幅不小、又常被視為死魚股，一般投資人根本很難撐住，更別說一路加碼到變成大股東。因此不少人直言，這次與其酸政治背景，不如承認對方確實有耐心、有定力，甚至有人形容這才是真正的長期投資。

此外，也有部分網友提出不同角度解讀。有人認為，這未必全是高明操作，也可能是「套牢後持續攤平，最後剛好等到翻身」；但即使如此，多數人仍認為，能在虧損與盤整期間不離不棄，本身就不是一般散戶做得到的事。另有少數人試圖聯想政治因素，不過很快就被其他留言反駁，認為若真是依靠所謂內線，沒必要提前好幾年重押一檔當時並不熱門、甚至長期虧損的記憶體股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

旺宏 鄭麗君

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