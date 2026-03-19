零股交易改革露曙光！網熱議「全零股」才是小資真正利多

金管會主委彭金隆18日在立法院表示，正檢討台股零股交易制度，方向包括縮短整股與零股交易時間差，並研議開放信用交易等調整。消息傳到PTT股板後，立刻引發大量討論。原PO認為，零股交易制度是否終於要鬆動，成為市場關注焦點，另對「璞玉指數ETF」未來若推出，會吸引多少投資人也感到好奇。不過相較ETF議題，網友更在意的仍是零股制度本身是否真的會有實質改革。

根據媒體報導，立委關切台股在AI族群獨強下出現K型化現象，金管會則回應已推出納入302檔個股的「璞玉指數」，並有資產管理業者表達發行ETF意願，彭金隆表示會朝3個月內上市作為努力方向。另一方面，零股交易制度也成為質詢焦點，立委點出零股投資人面臨比整股晚10分鐘撮合、不能信用交易與當沖等限制，認為應檢討是否公平對待所有投資人。證交所則承諾，將在一個月內提出差異報告。

一名網友在PTT轉貼新聞直言，「零股交易制度終於要動了嗎」，並對改革時程仍抱持觀望態度，同時也好奇若璞玉指數ETF真的推出，究竟會有多少投資人買單。從貼文語氣可看出，原PO雖對制度改革抱有期待，但對實際推進速度仍存疑，這樣的態度也與留言區不少網友的情緒相呼應。

綜觀留言內容，最多網友的共識是，現行零股制度確實「很不合理」。不少人直言，零股交易比整股晚10分鐘開盤、價格又常與整股不同，導致投資人容易遇到溢價、滑價與流動性不足等問題，甚至形容同一檔股票卻有兩種價格「很荒謬」。因此，多數人認為至少該先做到與整股同步開盤、同步撮合，才算是真正改善小資族權益。也有不少人進一步主張，與其修修補補，不如直接全面改成「全零股交易」，讓台股與美股等成熟市場接軌。

此外，留言區也出現不少延伸爭論。部分網友質疑，零股改革其實早就講了很多年，卻始終停留在「研議」與「檢討」階段，對金管會與證交所執行力並不樂觀；也有人提到，先前類似主張曾遭不少人批評，如今主管機關自己提出檢討，風向卻明顯轉變。另有網友延伸到制度面，認為不只零股交易，包含信用交易、當沖、交割制度甚至券商介面都該一起檢視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。