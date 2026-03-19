經濟部稱天然氣調度無虞！網曝關鍵「不缺電就好」樂觀看股市

經濟部18日表示，近期天然氣船調度正常，3、4月船期已全數到位，至6月前的氣源排程也都在掌握中，整體安全存量不減反增。消息傳到PTT股板後，引發網友熱烈討論。原PO認為，天然氣調度順利對台灣而言是好消息，也讓影響台股下跌的不確定因素少了一項；不過留言區除了一片「穩了」聲浪外，也有不少人將焦點放在背後代價，質疑高價搶氣與未來電價壓力恐怕才是真正問題。

根據媒體報導，經濟部次長賴建信在立法院答詢時指出，面對中東戰事可能衝擊能源供應，經濟部自2月28日起就開始盤點天然氣需求，並提前調整受影響船期與貨源，以確保供應穩定。他說明，3、4月天然氣船已完成調度，5月原本盤點約14艘船次，目前已調度約10艘，整體到6月前的排程都在掌握中。此外，近期國際能源價格波動已使中油兩週內吸收約33億元成本，政府則希望透過機制穩定國內物價。

一名網友在PTT轉貼新聞，他將重點放在「四月前已調度完畢、五月進度達10/14、六月前仍在掌握中」這幾項資訊，認為天然氣調度順利本身就是利多，至少短期內市場不必再額外擔憂供氣問題，對台股而言等於少掉一項壓力來源。整體語氣偏向正面，也將此事視為政府在能源調度上的一次成功應對。

從網友留言來看，最主要的共識是「只要不缺氣、不停電就好」。不少人對調度結果抱持肯定態度，認為不論是加價搶船或提早調度，只要能維持民生與產業正常運作，代價都還算可以接受，甚至有人直言「重點是民生經濟不能受到影響」。也有網友順勢樂觀看待股市，認為既然能源供應風險暫時解除，市場情緒自然有機會進一步穩定。

不過，另一派意見則明顯把焦點放在成本與政策面。有網友質疑「存量不減反增」是否過度樂觀，也有人認為真正值得追問的是政府究竟花了多少代價才搶到這些天然氣船，甚至擔心中油與台電吸收成本終究會反映在電價與民生成本上。另有不少留言延伸檢討台灣能源結構，認為若天然氣占比過高，一旦國際局勢波動就得付出更高成本補缺口，根本問題仍在能源政策本身。

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