谷月涵喊別買輝達引股民反向狂歡！網友一面倒視為「噴出訊號」

聚界潔能董事長谷月涵18日出席活動時表示，現階段不建議買進輝達，反而較看好AI周邊概念股如記憶體與能源相關題材，並提醒市場已進入「末升段牛市」，投資人須留意高檔回落風險。相關說法被轉貼至PTT股板後，討論焦點卻幾乎未落在基本面分析本身，反而因谷月涵長年被不少鄉民視為「反指標」，引發大量「穩了」、「準備噴出」、「今晚All in輝達」等反向解讀。

根據媒體報導，谷月涵指出，高油價維持多久將牽動通膨走勢，若能源價格長時間居高不下，將進一步墊高運輸、肥料與糧食成本，甚至可能影響聯準會政策方向。他也談到AI產業發展，雖然黃仁勳在GTC大會上將2027年市場規模預估上修至1兆美元，但谷月涵認為，輝達等主要AI股票已普遍被市場買進，現階段更有機會受惠的，反而是記憶體與能源等周邊概念股。此外，他也提到台灣能源政策與產業結構問題，認為台灣應警惕過度依賴半導體產業。

一名網友在PTT轉貼新聞，他在心得中則簡潔整理出三大重點，包括「不要買輝達」、「可留意記憶體與能源類股」，以及「投資者需留意市場從高位回檔風險」。他以「好久不見的谷大師開示」作為開場，明顯帶有PTT股板常見的戲謔口吻。

從網友反應來看，最鮮明的共識就是將谷月涵視為反向訊號。大量留言幾乎清一色以反著看的方式解讀其發言，像是「穩了」、「訊號來了」、「今晚加碼NVDA」、「準備連漲七根」等說法不斷出現，還有人直呼「終於等到大師開示」，認為這番言論反而增強了自己持有輝達或半導體股的信心。也有不少鄉民進一步延伸到台股，戲稱「台股上4萬點」、「半導體全面噴出」，顯示板上主流氣氛並不認真看空，反而把這篇新聞當成看多題材。

不過，留言中仍可見少數較理性的補充意見。有人認為，谷月涵提到記憶體與能源題材並非全無道理，畢竟AI擴張確實也會同步帶動周邊供應鏈需求；也有人指出，他近年未必完全失準，真正較有名的是大盤轉折判斷容易被拿來調侃。另有部分網友認為，台灣即使知道不該過度依賴半導體，短期內也難以找到可取代的核心產業，相關提醒雖有道理，但實際操作層面仍有限。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。