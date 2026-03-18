鴻海配息7.2元創高！網換算殖利率仍低：恐難支撐股價上漲

鴻海董事會決議配發現金股利7.2元，創下歷年新高，消息曝光後引發PTT股板熱烈討論。由於創辦人郭台銘目前仍持有約173萬9698張鴻海股票，依此次配息計算，光是股息收入就預估超過125億元，驚人數字成為網友關注焦點。原PO則進一步拋出，鴻海在AI題材帶動下，明天是否有機會續強走高、再創股價新高，引來不少股民從殖利率、股價位置與市場定位角度展開討論。

根據媒體報導，鴻海2025年歸屬母公司淨利達1894億元，年增24%，每股盈餘13.61元，也較前一年成長24%。公司針對去年盈餘決議發放現金股利7.2元，配息率約52.9%，若以3月16日收盤價216.5元估算，現金殖利率約3.3%。此外，郭台銘日前雖申報贈與妻子曾馨瑩250萬股，但手中仍持有17億3969萬8518股，穩居單一最大股東，也讓其今年股息收入再度站上百億元。

一名網友在PTT轉貼新聞，他在心得中除點出鴻海配息創高與郭台銘可領逾125億元股息外，也將焦點連結到AI人工智慧浪潮，認為相關類股近來表現亮眼，鴻海後續盤勢值得高度關注。整體發文語氣偏多，隱含對高配息是否能進一步推升股價的期待，也將郭台銘龐大股息收入作為話題性切入點，成功帶動網友參與討論。

從留言內容來看，多數網友最直接的共識仍集中在「金額實在太驚人」。不少人對郭台銘持有173萬張以上股票感到震撼，直呼一年光靠股息就已是天文數字，甚至以每月、每日甚至每秒可分得多少錢來換算，凸顯其財富規模之大。也有不少網友提到，鴻海近年股利持續創高，代表公司獲利與現金流表現穩健，對長線股東而言確實具吸引力。

不過，留言中也出現不同看法。部分網友認為，以216.5元股價換算，殖利率僅約3.3%，相較其他高股息標的並不算突出，因此未必足以支撐股價立即大漲；也有人直言這類「郭董可領多少股息」的新聞幾乎年年都會出現，話題性大於實質新意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。