快訊

回顧台灣治安史！碾米廠小開3年連遭綁架兩次 全憑機智獲救

前女主播涉詐420萬 「反咬」富商男友：發生關係後答應的都沒了

背債5千萬13年還不完 馬國弼50歲扛全家：三代租屋還剩500萬未清

聽新聞
0:00 / 0:00

彭雪芬連3月加碼台新新光金！股民熱議「並非基本面轉強」：更像鞏固經營權

聯合新聞網／ 綜合報導
彭雪芬連續3個月增持台新新光金股份，引發市場關注。台新新光金控／提供 戴玉翔
彭雪芬連續3個月增持台新新光金股份，引發市場關注。台新新光金控／提供 戴玉翔

台新新光金大股東近期持續加碼持股，其中被外界稱為「最美董娘」的彭雪芬再度買進自家股票，連續3個月增持，引發PTT股板討論。一名網友轉貼新聞後整理重點指出，不僅董娘持續買進，家族核心控股公司與其他大股東也同步加碼，加上合併後大戶持股集中度明顯上升，使市場關注台新新光金後續股價與籌碼變化，討論焦點則集中在這波買盤究竟是看好前景，還是鞏固經營權的布局。

根據媒體報導，彭雪芬今年1月再買進1150張台新新光金股票，估計投入約2500萬元，持股已突破1.6萬張，這也是她自2025年11月以來連續第3個月加碼。除個人持股外，家族核心控股公司新勝也連續兩個月大舉買進，其他包括大台北瓦斯、宏泰投資、鴻新建設與新光醫院等股東也同步加碼。另一方面，台新新光金在2025年完成合併後，已成為台灣第四大金控，且今年前兩月稅後淨利與EPS皆創新高。

一名網友在PTT發文，他直呼「董娘一直買、家族公司狂買、其他大股東也持續加碼」，認為在台新新光金完成合併、躍升第四大金控後，大戶持股集中度明顯暴增，加上股價近一年來持續走升，後續走勢值得持續觀察。整體語氣偏向中性偏多，並未直接喊進，而是將家族與大股東同步布局視為一項重要訊號。

從網友留言來看，較多共識並非單純解讀為基本面轉強，而是認為這波加碼更像是「鞏固經營權」的動作。有人直言這是為了董監改選提前建立持股，也有人提到部分加碼主體本就是家族體系成員，認為外界不宜過度解讀成純投資行為。不少網友也指出，台新與新光整併後籌碼重新分配，核心股東自然有提高持股的必要，才能避免未來再出現經營權爭奪。

此外，留言區也出現不少延伸話題，其中最受關注的並非財報本身，而是彭雪芬的個人背景與外貌稱號。部分網友對「最美董娘」標題感到疑惑，也有人貼出舊照，認為她年輕時確實相當亮眼；另一些人則提到她過往曾在丈夫遭綁架時出面斡旋救夫，使其形象被不少網友形容為兼具美貌與膽識。整體而言，這篇貼文雖從持股異動出發，但PTT討論實際上同時交織了經營權、籌碼面與人物話題，也讓台新新光金後續動向更受市場關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台新 台新新光金

相關新聞

彭雪芬連3月加碼台新新光金！股民熱議「並非基本面轉強」：更像鞏固經營權

台新新光金大股東近期持續加碼持股，其中被外界稱為「最美董娘」的彭雪芬再度買進自家股票，連續3個月增持，引發PTT股板討論。一名網友轉貼新聞後整理重點指出，不僅董娘持續買進，家族核心控股公司與其他大股東也同步加碼，加上合併後大戶持股集中度明顯上升，使市場關注台新新光金後續股價與籌碼變化，討論焦點則集中在這波買盤究竟是看好前景，還是鞏固經營權的布局。

伊朗擴大攻擊炸阿聯油田！網卻指「油價漲幅有限」：越炸股市越漲

伊朗與美以衝突升溫，阿拉伯聯合大公國（UAE）最大氣油田遭無人機攻擊引發爆炸，PTT網友熱議戰事外溢與油價變動。一名網友分享新聞後指出油價已突破103美元，關注能源市場後續影響，引發鄉民從戰略、能源到股市反應的多面討論，焦點集中在伊朗軍力真實性、油價走勢，以及美國是否仍具保護盟友能力。

馬來西亞稱美關稅協議失效！網憂風險過高：恐被回敬更高稅率

馬來西亞官員近日表態，與美國簽訂的對等關稅協議已「失效」，消息一出立刻在PTT股板引發熱烈討論。一名網友轉貼新聞後直言，大馬等於開了「全球第一槍」，成為首個公開無視川普關稅立場的國家，並拋出「這次會TACO嗎？」的疑問。相關發言迅速帶動網友圍繞川普是否加碼報復、馬來西亞是否在試探美方底線，以及其他國家會否跟進展開討論。

華爾街操盤手喊台積電（2330）上看3000元！網掀「多空交鋒」憂短期股價混亂

台積電股價近期一度突破2000元，TVBS報導引述華爾街操盤手暨財務顧問闕又上觀點，認為台積電未來仍有機會挑戰3000元大關。消息轉貼至PTT後，立刻引發股民熱議，原PO拋出「現在1865元進場是否仍算便宜」的疑問，帶動網友圍繞目標價合理性、成長空間與進場時機展開討論，整體氣氛雖偏多，但也不乏對高檔風險的提醒。

鴻海配息7.2元創高！網換算殖利率仍低：恐難支撐股價上漲

鴻海董事會決議配發現金股利7.2元，創下歷年新高，消息曝光後引發PTT股板熱烈討論。由於創辦人郭台銘目前仍持有約173萬9698張鴻海股票，依此次配息計算，光是股息收入就預估超過125億元，驚人數字成為網友關注焦點。原PO則進一步拋出，鴻海在AI題材帶動下，明天是否有機會續強走高、再創股價新高，引來不少股民從殖利率、股價位置與市場定位角度展開討論。

營業員害日本股票錯帳110億！散戶買下實際成交量25% 暴賺1.2億

你是否曾經好奇神級操盤手的成功祕訣？為何不論股市多空，他們都能擁有驚人的獲利能力？…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。