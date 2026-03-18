彭雪芬連3月加碼台新新光金！股民熱議「並非基本面轉強」：更像鞏固經營權

台新新光金大股東近期持續加碼持股，其中被外界稱為「最美董娘」的彭雪芬再度買進自家股票，連續3個月增持，引發PTT股板討論。一名網友轉貼新聞後整理重點指出，不僅董娘持續買進，家族核心控股公司與其他大股東也同步加碼，加上合併後大戶持股集中度明顯上升，使市場關注台新新光金後續股價與籌碼變化，討論焦點則集中在這波買盤究竟是看好前景，還是鞏固經營權的布局。

根據媒體報導，彭雪芬今年1月再買進1150張台新新光金股票，估計投入約2500萬元，持股已突破1.6萬張，這也是她自2025年11月以來連續第3個月加碼。除個人持股外，家族核心控股公司新勝也連續兩個月大舉買進，其他包括大台北瓦斯、宏泰投資、鴻新建設與新光醫院等股東也同步加碼。另一方面，台新新光金在2025年完成合併後，已成為台灣第四大金控，且今年前兩月稅後淨利與EPS皆創新高。

一名網友在PTT發文，他直呼「董娘一直買、家族公司狂買、其他大股東也持續加碼」，認為在台新新光金完成合併、躍升第四大金控後，大戶持股集中度明顯暴增，加上股價近一年來持續走升，後續走勢值得持續觀察。整體語氣偏向中性偏多，並未直接喊進，而是將家族與大股東同步布局視為一項重要訊號。

從網友留言來看，較多共識並非單純解讀為基本面轉強，而是認為這波加碼更像是「鞏固經營權」的動作。有人直言這是為了董監改選提前建立持股，也有人提到部分加碼主體本就是家族體系成員，認為外界不宜過度解讀成純投資行為。不少網友也指出，台新與新光整併後籌碼重新分配，核心股東自然有提高持股的必要，才能避免未來再出現經營權爭奪。

此外，留言區也出現不少延伸話題，其中最受關注的並非財報本身，而是彭雪芬的個人背景與外貌稱號。部分網友對「最美董娘」標題感到疑惑，也有人貼出舊照，認為她年輕時確實相當亮眼；另一些人則提到她過往曾在丈夫遭綁架時出面斡旋救夫，使其形象被不少網友形容為兼具美貌與膽識。整體而言，這篇貼文雖從持股異動出發，但PTT討論實際上同時交織了經營權、籌碼面與人物話題，也讓台新新光金後續動向更受市場關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。