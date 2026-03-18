華爾街操盤手喊台積電（2330）上看3000元！網掀「多空交鋒」憂短期股價混亂

台積電股價近期一度突破2000元，TVBS報導引述華爾街操盤手暨財務顧問闕又上觀點，認為台積電未來仍有機會挑戰3000元大關。消息轉貼至PTT後，立刻引發股民熱議，原PO拋出「現在1865元進場是否仍算便宜」的疑問，帶動網友圍繞目標價合理性、成長空間與進場時機展開討論，整體氣氛雖偏多，但也不乏對高檔風險的提醒。

根據媒體報導，闕又上表示，台積電從900元一路走到2000元，已印證他過去的看法，而未來若企業獲利持續成長，在本益比合理評價下，股價仍有進一步上行空間。他以盈餘成長率30%至40%推估，每股盈餘可望落在85元至92元，若給予20倍本益比，股價就具備挑戰更高區間的條件。不過他也坦言，未來是否會出現震盪與修正，仍難以精準預測。

一名網友在PTT發文將焦點放在「3000元目標價」的想像空間，認為若未來真能漲至該水位，現階段1865元進場似乎仍屬相對便宜，也因此進一步詢問其他分析師、教授與市場專家對台積電目標價的看法。從發文語氣可見，原PO並非單純轉述新聞，而是將此消息視為後續盤勢的重要觀察指標，對台積電未來走勢抱持高度關注。

多數網友留言則大致分成兩種主流聲音。一派偏樂觀，認為台積電長期成長趨勢未變，3000元只是時間問題，甚至有人進一步喊到4000元、6000元甚至上萬元，帶有戲謔但也反映市場高度樂觀預期；另一派則較為審慎，認為目前關鍵仍是先站穩2000元，否則過早談3000元意義有限，尤其外資持續賣超、短線籌碼轉亂，都可能讓股價先整理一段時間。

此外，也有不少網友將討論焦點延伸到闕又上本人的過往紀錄。支持者認為，他並非事後諸葛，而是多年來一路看多台積電，甚至在股價仍低時就持續公開喊進，因此這次再度上修目標價，具有一定參考性；但質疑者則認為，若未給出明確時間，任何高價預測都難以驗證，甚至可能淪為情緒性喊盤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。