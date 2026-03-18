馬來西亞稱美關稅協議失效！網憂風險過高：恐被回敬更高稅率

馬來西亞官員近日表態，與美國簽訂的對等關稅協議已「失效」，消息一出立刻在PTT股板引發熱烈討論。一名網友轉貼新聞後直言，大馬等於開了「全球第一槍」，成為首個公開無視川普關稅立場的國家，並拋出「這次會TACO嗎？」的疑問。相關發言迅速帶動網友圍繞川普是否加碼報復、馬來西亞是否在試探美方底線，以及其他國家會否跟進展開討論。

根據媒體報導，馬來西亞投資貿易產業部長佐哈里表示，先前與美國簽署的對等關稅協議並非暫停，而是已經不存在、形同失效。他並主張，若美方課稅理由來自貿易順差，也應只針對特定產業，而非全面徵收。該協議簽於去年10月底東協峰會，涵蓋馬國對美出口約12%產品，美方則維持19%對等關稅，白宮目前尚未對此正式回應。

一名網友在PTT發文將焦點放在政治象徵意義，認為馬來西亞此舉等同率先挑戰川普關稅秩序，也是第一個公開不買單的國家。不過他也提醒，川普過去曾放話，若有國家試圖推翻關稅安排，美方將以更高關稅回敬，因此此次表態究竟會演變成美方讓步，還是進一步加壓，成為貼文最核心的討論主軸。

從留言內容來看，不少網友將馬來西亞視為「出頭鳥」，認為此舉雖然強硬，但風險極高，甚至形容是替其他國家「探路」。另有一批網友則肯定大馬態度，認為美國單邊關稅本就缺乏正當性，若法院或制度層面已出現變化，原協議自然應重新檢視，並藉機對比其他國家對美讓步姿態，認為大馬表態至少展現談判立場。

此外，討論區也出現不少不同聲音與延伸觀點。部分網友質疑新聞內容是否完整，指出外媒版本與轉載說法可能有落差，甚至有人提到後續似乎已有澄清或收回說法，認為整起事件恐怕仍待進一步確認。也有人從產業與地緣政治角度分析，指馬來西亞對美出口結構、美中關係、東協布局與國內政治選舉，都可能是此番發言背後的考量。

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