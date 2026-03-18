快訊

經典賽／美國哈波8局追平轟做白工！委內瑞拉3：2險勝美國奪隊史首冠

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

聽新聞
0:00 / 0:00

馬來西亞稱美關稅協議失效！網憂風險過高：恐被回敬更高稅率

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞官員宣布與美國簽訂的對等關稅協議已「失效」，引發網友熱議，並質疑美方可能的報復行動。圖為美國總統川普。(歐新社) 季晶晶
馬來西亞官員宣布與美國簽訂的對等關稅協議已「失效」，引發網友熱議，並質疑美方可能的報復行動。圖為美國總統川普。(歐新社) 季晶晶

馬來西亞官員近日表態，與美國簽訂的對等關稅協議已「失效」，消息一出立刻在PTT股板引發熱烈討論。一名網友轉貼新聞後直言，大馬等於開了「全球第一槍」，成為首個公開無視川普關稅立場的國家，並拋出「這次會TACO嗎？」的疑問。相關發言迅速帶動網友圍繞川普是否加碼報復、馬來西亞是否在試探美方底線，以及其他國家會否跟進展開討論。

根據媒體報導，馬來西亞投資貿易產業部長佐哈里表示，先前與美國簽署的對等關稅協議並非暫停，而是已經不存在、形同失效。他並主張，若美方課稅理由來自貿易順差，也應只針對特定產業，而非全面徵收。該協議簽於去年10月底東協峰會，涵蓋馬國對美出口約12%產品，美方則維持19%對等關稅，白宮目前尚未對此正式回應。

一名網友在PTT發文將焦點放在政治象徵意義，認為馬來西亞此舉等同率先挑戰川普關稅秩序，也是第一個公開不買單的國家。不過他也提醒，川普過去曾放話，若有國家試圖推翻關稅安排，美方將以更高關稅回敬，因此此次表態究竟會演變成美方讓步，還是進一步加壓，成為貼文最核心的討論主軸。

從留言內容來看，不少網友將馬來西亞視為「出頭鳥」，認為此舉雖然強硬，但風險極高，甚至形容是替其他國家「探路」。另有一批網友則肯定大馬態度，認為美國單邊關稅本就缺乏正當性，若法院或制度層面已出現變化，原協議自然應重新檢視，並藉機對比其他國家對美讓步姿態，認為大馬表態至少展現談判立場。

此外，討論區也出現不少不同聲音與延伸觀點。部分網友質疑新聞內容是否完整，指出外媒版本與轉載說法可能有落差，甚至有人提到後續似乎已有澄清或收回說法，認為整起事件恐怕仍待進一步確認。也有人從產業與地緣政治角度分析，指馬來西亞對美出口結構、美中關係、東協布局與國內政治選舉，都可能是此番發言背後的考量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

馬來西亞 美方 對等關稅 美國

延伸閱讀

009816隱藏成本現形！二月費用率超乎預期…Ffaarr：兩個月就逼近0050去年全年總費用

買0050不如009816？台積電佔比少20%…存股哥：長抱才是資產成長的勝率關鍵

0050分割後人氣封神！內扣費僅0.113%、0052績效狠甩大盤...10年漲幅9倍

相關新聞

馬來西亞稱美關稅協議失效！網憂風險過高：恐被回敬更高稅率

馬來西亞官員近日表態，與美國簽訂的對等關稅協議已「失效」，消息一出立刻在PTT股板引發熱烈討論。一名網友轉貼新聞後直言，大馬等於開了「全球第一槍」，成為首個公開無視川普關稅立場的國家，並拋出「這次會TACO嗎？」的疑問。相關發言迅速帶動網友圍繞川普是否加碼報復、馬來西亞是否在試探美方底線，以及其他國家會否跟進展開討論。

伊朗擴大攻擊炸阿聯油田！網卻指「油價漲幅有限」：越炸股市越漲

伊朗與美以衝突升溫，阿拉伯聯合大公國（UAE）最大氣油田遭無人機攻擊引發爆炸，PTT網友熱議戰事外溢與油價變動。一名網友分享新聞後指出油價已突破103美元，關注能源市場後續影響，引發鄉民從戰略、能源到股市反應的多面討論，焦點集中在伊朗軍力真實性、油價走勢，以及美國是否仍具保護盟友能力。

華爾街操盤手喊台積電（2330）上看3000元！網掀「多空交鋒」憂短期股價混亂

台積電股價近期一度突破2000元，TVBS報導引述華爾街操盤手暨財務顧問闕又上觀點，認為台積電未來仍有機會挑戰3000元大關。消息轉貼至PTT後，立刻引發股民熱議，原PO拋出「現在1865元進場是否仍算便宜」的疑問，帶動網友圍繞目標價合理性、成長空間與進場時機展開討論，整體氣氛雖偏多，但也不乏對高檔風險的提醒。

鴻海配息7.2元創高！網換算殖利率仍低：恐難支撐股價上漲

鴻海董事會決議配發現金股利7.2元，創下歷年新高，消息曝光後引發PTT股板熱烈討論。由於創辦人郭台銘目前仍持有約173萬9698張鴻海股票，依此次配息計算，光是股息收入就預估超過125億元，驚人數字成為網友關注焦點。原PO則進一步拋出，鴻海在AI題材帶動下，明天是否有機會續強走高、再創股價新高，引來不少股民從殖利率、股價位置與市場定位角度展開討論。

營業員害日本股票錯帳110億！散戶買下實際成交量25% 暴賺1.2億

你是否曾經好奇神級操盤手的成功祕訣？為何不論股市多空，他們都能擁有驚人的獲利能力？…

親身見證當年甜甜「銅板價」作家從台積電離職後被前同事笑：股價大爆發

如果那時候你花了幾萬元，買了一張台積電（1,000股）不過是幾萬元，就把它忘記了，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。