伊朗擴大攻擊炸阿聯油田！網卻指「油價漲幅有限」：越炸股市越漲

伊朗與美以衝突升溫，阿拉伯聯合大公國（UAE）最大氣油田遭無人機攻擊引發爆炸，PTT網友熱議戰事外溢與油價變動。一名網友分享新聞後指出油價已突破103美元，關注能源市場後續影響，引發鄉民從戰略、能源到股市反應的多面討論，焦點集中在伊朗軍力真實性、油價走勢，以及美國是否仍具保護盟友能力。

根據外電報導，美國與以色列自2月底對伊朗發動攻擊後，伊朗展開報復，並將攻擊範圍擴及鄰近有美軍駐紮的國家。阿聯最大「夏哈氣油田」日前遭自殺式無人機襲擊，雖未造成人員傷亡，但設施起火並暫停營運。官方指出，自衝突爆發以來，阿聯已遭超過1900枚飛彈與無人機攻擊，顯示區域衝突持續擴大。

一名網友在PTT發文直言，伊朗持續轟炸鄰國能源設施，已對阿聯關鍵油田造成實質衝擊，並觀察國際油價已攀升至103美元，暗示能源供應與市場情緒正受到牽動。貼文語氣偏向簡短但明確，將焦點放在「油田停擺」與「油價上漲」兩大關鍵，隱含對未來能源價格與投資市場的關注。

多數網友則呈現幾項明顯共識。首先，不少人質疑「伊朗已被削弱」的說法，認為仍能發動大規模攻擊，顯示軍力未如外界宣稱耗盡；其次，針對油價反應，有人認為市場「已反映」或漲幅有限，甚至戲稱「越炸股市越漲」，顯示投資人對地緣政治衝擊逐漸鈍化；此外，也有不少留言關心民生層面，如是否需要提前囤油、未來物價可能上漲等。

另一方面，討論中也出現多元甚至對立觀點。有網友質疑攻擊來源真實性，認為可能存在資訊戰或誇大成分；也有人批評阿聯等產油國防禦薄弱，質疑「花大錢卻無法自保」。另有一派從戰略角度分析，認為伊朗刻意攻擊鄰國油田，是為了對美國盟友施壓，間接影響談判局勢，甚至讓區域國家重新評估與美國的合作關係。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。