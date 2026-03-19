身價逾46億！他不關心基本面、靠推特訊息決定買賣 成日本散戶心中交易之神

年化報酬率高達60%以上

cis何許人也？他是日本散戶心目中的交易之神，但知道他真實姓名的人屈指可數；他從西元二千年的三百「萬」日圓起家，在二○○五年的瑞穗銀行錯帳事件瞬間賺入六「億」日圓，到二○一八年時身價已經高達二百三十億日圓（約新台幣46.8億元），這十八年間的年化報酬率高達六○％以上。

發一條推特就能影響指數

他以當沖為主，平常在家穿著睡衣下單，不關心基本面，也不太看新聞，主要靠觀察股價波動和推特上的訊息決定買賣。

他只是一介散戶，卻是顛覆市場常識的男人：他的推特有數十萬人關注，其中不乏機構法人的交易員；他跟川普一樣，發一條推特就有影響指數的能力。

本文摘自《主力的思維》

如果你期待這本書裡面，有什麼讓你像cis一樣短期致富的密技，那可就大錯特錯。他在書中一開始就提到，江湖一點訣，說出口就不值錢：你在其他理財書中讀到的「秘訣」，多半已經失去了獨特性。

這本書企圖傳達的是交易更加核心的部分：像是不要預設立場、順勢操作、大賺小賠、嚴控風險、在市場恐慌的時候大膽投入。

靠打鋼珠累積百萬存款

雖然我跟他的操作風格完全不同，但從閱讀的過程中，我可以充分感受到他有多麼熱衷於破解規則。他不僅在自己喜愛的線上遊戲中玩到頂尖，也把同樣的研究精神用在賭博上，從學生時代就靠著網路上公開的小鋼珠攻略法，加上自身在各家小鋼珠店的觀察，從中尋找獲利機會，找到有漏洞的機台時，為了提高效率甚至還請人輪班去打，從表面上看起來長期穩輸的遊戲當中，累積到二千萬日圓（約407萬新台幣）的存款。

之後因緣際會，他參加了一場2ch（日本網路論壇，現名5ch）股票板的聚會，奠定了他之後交易模式的基礎，即專注於「眼前的優勢」。他的操作屬於動能派，追漲殺跌，專注尋找當時的題材主流，持有最強勢、波動最大的股票，大膽運用槓桿，企圖把獲利最大化。

最幸運的是，雖然他把交易當作一場遊戲，但這個樂趣還可以讓他賺到常人無法想像的巨大財富。我自己認識幾位在台灣算挺成功的短線交易者，偶而也會聊到彼此的操作模式，其中有許多都可以和書裡的內容交互印證，這本書讓我了解到雖然國家不同，成功短線交易者使用的方法其實驚人的相似。

統計數據告訴我們，多數人無法從交易中獲利，與其自己買賣，不如把錢投入指數型基金，但世界上總是有些像cis這樣的「離群值」存在。

靠大量的短線交易致富

若一個投資人只是在多頭期間，靠少數幾筆交易致富，或許可以懷疑這純屬運氣，但是cis的績效是靠大量的短線交易所堆砌起來，依據彭博社對他的訪問，他二○一三年的交易額高達一兆七千億圓，一個人的獲利就佔全日本散戶的○．五％！即便短線交易需要負擔遠比中長線高的交易成本，他依然能在這樣的不利因素下，繳出不可思議的成績單。

最後還是要重申，我不建議任何散戶做短線，一般人把這本書的內容當作奇人軼事看就好，畢竟市場贏家永遠是少數：一個像cis這樣的股神，背後是大量看不到的輸家。

但如果你跟他一樣對交易有「愛」，且認真考慮以此為生，那這本書應該會是個不錯的起點，認真吸收書中內容之後，肯定能讓你少走一些冤枉路。模仿他的思維模式，抱著破解遊戲的精神，在市場中努力找到屬於自己的獨特優勢吧！

（本文出自【推薦序】無招勝有招的投機哲學 / 投資達人 麥克風，摘自《主力的思維》作者：cis 譯者：賴惠鈴)