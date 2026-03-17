營業員害日本股票錯帳110億！散戶買下實際成交量25% 暴賺1.2億

你是否曾經好奇神級操盤手的成功祕訣？為何不論股市多空，他們都能擁有驚人的獲利能力？

二○一八年在網路論壇PTT股板上，就出現了一個令我印象深刻的例子，在當時股債齊跌，幾乎找不到正報酬資產的背景下，有位網友tradow秀出他的錄影對帳單，藉由短線操作，不僅每月穩定獲利百萬以上，甚至兩度單月破千萬，最後整年度獲利七千多萬元。

事實上，網路世界中臥龍藏虎，過去也不乏這種例子，大家最好奇的，莫過於為何他們能長期達到如此驚人的績效，可惜這些神人通常很低調，幾乎不接受採訪，更遑論出書或開班授課，凡人往往不得其門而入。

本文摘自《主力的思維》 不過在本書中，作者首次為大家揭開了這層神祕的面紗，因為同樣是日本網路論壇知名的神級操盤手cis，去年大賺十二億日幣，號稱「能撼動日經指數的最強股市主力」，公開了他在十六年內獲利二百三十億的成功祕訣。

本書是作者自傳式的心得分享，閱讀過程輕鬆有趣，對於書中提出的觀點也頗有啟發及共鳴，更特別的是，他顛覆了一般人對於神人的想像及刻板印象。

比如作者也沒有過人的選股能力，個股勝率僅三成，當天完成的操作也只有六成的勝率。我在國內期貨天王張松允的著作《從二十萬到十億》中，也曾看過類似的說法，他統計自己個股勝率也差不多只有五成。

那麼，為什麼這些高手會有如此驚人的績效呢？書中提到幾項重要的制勝法則：

一、 熟悉各種商品操作，有完整的交易系統

作者除了現股之外，也會搭配各種衍生性金融商品的操作，而且對於投資組合會不斷汰弱留強、順勢操作和適時停損，他們追求的不是勝率，而是整體資金的成長。

過去我在操作中小型價值股時，也是類似的觀念及作法，利用其波動較高的特點，搭配系統性的動能操作，藉此達到長期大賺小賠的目標。

二、不信明牌，只信獨立思考後產生的洞見

作者強調不要相信任何媒體或專家的股市分析，因為那些大眾已知的常識或訊息，對投資毫無幫助，最好的方式是直接向市場學習，經觀察、獨立思考後產生的洞見，才有價值，擅長創造假設的人，就能戰勝股市。

他以抓泥鰍來比喻，第一隻泥鰍最美味但要抓到很困難，第二隻也好吃，只要有心不難找到。但等到全世界都知道才去做，就像第三、四隻泥鰍一樣，食之無味。

三、果決的行動力

除了要擁有個人洞見外，作者更強調要有行動力。願意承擔風險，行動果決的人比較適合投資。

就像他在著名的J-Com股票錯帳事件中，僅僅花了二十秒思考，就買下實際成交量的二五%，然後為了避免交易無效，又在十分鐘漲停後快速賣出，最後暴賺六億日圓（約新台幣1.2億），但同時間很多知道訊息的網友，卻遲遲不敢行動。判斷及行動力的落差，往往決定了投資人績效的差異。

四、研究股市的熱情

作者把股市當成是高度融合技術與偶然性、風險、獲利的遊戲，對於研究股市有高度的熱情及興趣，並且用從小研究賭博遊戲的精神，不斷專研精進自己的技術。

書中提到，他全盛時期會半夜多次起來看盤或思考如何操作，也曾在旅途中特別搭機往返家中，只因為當天股市有開盤，可見投入之深。

同時他也分享如何將賭博經驗應用在投資上，巧合的是，我也曾經花很多時間在類似的賭博競技遊戲上，而且感想和他一樣，玩到後來，股市才是規模最大，也是最吸引我的遊戲（賭）場。

至於，書中其他更多精彩內容，就留待讀者自行細細品嘗。神人的績效或許無法複製，但作者所分享的寶貴心得及經驗，卻非常值得大家深入學習及思考，只要看完書後，再內化為自己的投資心法及技巧，相信讀者也有機會掌握遊戲制勝的關鍵，成為更優秀的操盤人。

（本文摘自《主力的思維》作者：cis 譯者：賴惠鈴)

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