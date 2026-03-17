親身見證當年甜甜「銅板價」作家從台積電離職後被前同事笑：股價大爆發

「若你沒打算持有10年，那就連花10分鐘都別碰那支股票。」是巴菲特名言。我曾經看過，某個投資網路的Facebook粉絲專頁曾經引用這一句話，下頭有個留言：「當沖者笑笑路過。」

當時是股市大牛市，這位當沖者應該賺了些錢，所以覺得巴菲特話好可笑。不知道他現在還笑得出來嗎？為什麼巴菲特跟蒙格理論都再三告誡：頻繁進出的人是傻瓜！

本文摘自《財商：不費力才會贏》

你有沒有發現，只要是在股市進入牛市的那段期間，就有很多人出書來教你技術線圖，告訴你他是如何在某一小段時間讓薪水不高的自己變成好幾千萬的大富翁？不要相信這種廣告詞。

傳播媒體需要誇張的宣傳語來引起你的興趣，就是傳播的本質，無可厚非，但你千萬不要看到標題就相信了。歷史上沒有人真的是靠技術線圖長期賺錢的；也沒有任何投資專家是靠每天當沖賺錢的。

在牛市賺得到錢是應該的，不自作聰明可能會賺得更多。想想台積電也有低於80元的時候，那時候如果你有一張台積電，然後就把它忘掉。

我的作家朋友，曾經在台積電工作的彭建文，曾經這麼說：「我記得我是在2001年6月進入台積電工作，2011年9月離職，在這段時間，台積電的股價約在30∼80元左右。我從離職至今已經13年了，台積電的股價從80元漲到1,000元，難怪前同事會笑我，是我離開公司，股價才開始大爆發。」

如果那時候你花了幾萬元，買了一張台積電（1,000股）不過是幾萬元，就把它忘記了，雖然它配的股息都不算多，到2025年之後你的幾萬元應該就是百萬元以上。如果你在40年前買進巴菲特，幾百塊美元，現在還可能變成幾億台幣！

這些當然說明了，在標的上，選擇比努力重要。在「投資」上努力一點都不重要。理財上沒有什麼「沒有功勞也有苦勞」這件事。

請先默念：我不是賭徒，我是一個誠懇的投資人。行動不要快過自己的腦袋；腦對了，一切才可能對！財神爺從來沒喜歡過賭徒。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。