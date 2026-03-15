一表看台灣錢淹腳目時代台股四大天王結局 吳淡如：印證搞槓桿死得快

古早古早以前，我很年輕的時候就看到過很多出入證券公司VIP 室、曾經意氣風發者的悲劇。

在台股知名的「十三黑」之前的牛市裡，每個賺了錢的人都是專家。如果那些曾經被稱為股神的、很偉大的外國人沒有嚇到你⋯⋯台灣的賭徒常常很會找理由：什麼國情不同，還有安慰自己我又不可能做那麼大，就不會作死。

當年的股神都去哪裡了？

那麼我們來看看台灣曾經的股神（表1）。他們的年代有點久遠，在台股的極限時期都是壯年，過了這麼多年來看，裡面不少人都已經蓋棺論定了。

上漲時一天賺個幾千萬，對他們而言都是小事情，這個在台股極盛時期的四大天王，印證了搞槓桿死得快，還有見好不收，一定歸零。

我不評論四位前輩晚年後續發生的事件。一個人的成敗因素很複雜，單從資產面來看，你會發現他們是否能持盈保泰，「是否從股市（當時還真是個大賭場）抽身」是重要原因。即使他們都曾擁有百億身價，不抽身者就會被股海吞沒。

本文摘自《財商：不費力才會贏》

情勢一反轉，再厲害的天王都不能繼續呼風喚雨，沒有及時抽身的，會變成過街老鼠，或許落難的天王也會覺得委屈：那些追打者，其實也都曾經靠過他們的呼風喚雨之術賺過錢。

其中有兩位，在年紀大的時候能夠保留他們極盛時期的部分財富。深究其中道理，他們一定都不只投資股市，而是早把資金保存到不動產或轉到其他的商業經營，分散了風險。

那時的股市沒有什麼長期投資的概念，玩槓桿和沒有及時走的，下場都很悲涼。牛市裡面賺到錢，人人把你捧得高高的，熊市裡面賠了錢，大家就覺得你害了他。

其實，這四大天王的故事也悄悄地說了一個道理：就算你的錢是投機市場賺到的，也別全留在投機市場裡。當投機市場淪落時，有資產的人進可攻、退可守，他們不會一敗塗地，因為他們有了自己的城池。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。