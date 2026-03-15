快訊

他懷疑被男大生傳染性病…當街砍殺後「警局呼呼大睡」 南檢聲請羈押

獨／法巴產險喊最快6月底要撤台！金管會證實：已收到申請

夫妻離婚36年 為了女兒再聯絡竟揭驚天祕密：孩子的爸不是他

聽新聞
0:00 / 0:00

一表看台灣錢淹腳目時代台股四大天王結局 吳淡如：印證搞槓桿死得快

聯合新聞網／ 時報出版
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

古早古早以前，我很年輕的時候就看到過很多出入證券公司VIP 室、曾經意氣風發者的悲劇。

在台股知名的「十三黑」之前的牛市裡，每個賺了錢的人都是專家。如果那些曾經被稱為股神的、很偉大的外國人沒有嚇到你⋯⋯台灣的賭徒常常很會找理由：什麼國情不同，還有安慰自己我又不可能做那麼大，就不會作死。

當年的股神都去哪裡了？

那麼我們來看看台灣曾經的股神（表1）。他們的年代有點久遠，在台股的極限時期都是壯年，過了這麼多年來看，裡面不少人都已經蓋棺論定了。

上漲時一天賺個幾千萬，對他們而言都是小事情，這個在台股極盛時期的四大天王，印證了搞槓桿死得快，還有見好不收，一定歸零。

我不評論四位前輩晚年後續發生的事件。一個人的成敗因素很複雜，單從資產面來看，你會發現他們是否能持盈保泰，「是否從股市（當時還真是個大賭場）抽身」是重要原因。即使他們都曾擁有百億身價，不抽身者就會被股海吞沒。

本文摘自《財商：不費力才會贏》
本文摘自《財商：不費力才會贏》

情勢一反轉，再厲害的天王都不能繼續呼風喚雨，沒有及時抽身的，會變成過街老鼠，或許落難的天王也會覺得委屈：那些追打者，其實也都曾經靠過他們的呼風喚雨之術賺過錢。

其中有兩位，在年紀大的時候能夠保留他們極盛時期的部分財富。深究其中道理，他們一定都不只投資股市，而是早把資金保存到不動產或轉到其他的商業經營，分散了風險。

那時的股市沒有什麼長期投資的概念，玩槓桿和沒有及時走的，下場都很悲涼。牛市裡面賺到錢，人人把你捧得高高的，熊市裡面賠了錢，大家就覺得你害了他。

其實，這四大天王的故事也悄悄地說了一個道理：就算你的錢是投機市場賺到的，也別全留在投機市場裡。當投機市場淪落時，有資產的人進可攻、退可守，他們不會一敗塗地，因為他們有了自己的城池。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)

編輯推薦

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

一表看台灣錢淹腳目時代台股四大天王結局 吳淡如：印證搞槓桿死得快

古早古早以前，我很年輕的時候就看到過很多出入證券公司VIP 室、曾經意氣風發者的…

下單App當機最崩潰！投資人最有感九大操作困擾曝光

台股交易升溫，下單App成為投資人最常使用的工具。操作流暢度與資訊呈現，直接影響交易判斷。哪些問題最常被抱怨？一起揭開下單軟體常見雷區！

逢低怎麼買進股票？巴菲特教你判斷時機…還要有「特殊的賺錢氣質」

你一定想問什麼是「特殊的賺錢氣質」對吧？巴菲特曾經說：「股市賺錢的必備條件是…

台股暴跌又暴漲千點！存股哥抱緊優質資產總值重返1202萬：現金流夠大就不怕波動

台股近日經歷劇烈波動，先暴跌1489點，隨後暴漲1342點，存股哥資產總值重返1202萬。他表示，現金流夠大就不怕波動，長期持有優質資產是明智之舉。

變現賣出股票為何很難被接受…致高股息ETF很受歡迎？Jet Lee：「割捨感」太重

在投資時，變現賣出股票常因「割捨感」而難以被接受，這促使高股息ETF等金融商品受到廣泛青睞。Jet Lee建議，將資金投入持續成長的工具，實現退休生活的配息需求，避免賣出股票帶來的心理負擔。

謝金河稱伊朗局勢比委內瑞拉難解！網卻笑了：老謝一開口戰爭恐快結束

中東局勢持續牽動市場神經，財信傳媒董事長謝金河分析指出，伊朗局勢與先前委內瑞拉情況明顯不同，美國要處理伊朗的難度高出許多，尤其荷姆茲海峽是否能有效控制，更將成為油價與全球股市後續走向的重要關鍵。相關言論轉載到PTT後，討論焦點卻迅速偏離戰略分析本身，網友幾乎一面倒把重點放在謝金河過去常被視為「反指標」的市場形象，反向解讀為「既然老謝說難，代表事情可能快結束了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。