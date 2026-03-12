快訊

台股暴跌又暴漲千點！存股哥抱緊優質資產總值重返1202萬：現金流夠大就不怕波動

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
面對台股千點劇烈震盪，存股哥堅持長期持有優質資產使總值重返1202萬。記者曾學仁／攝影
面對台股千點劇烈震盪，存股哥堅持長期持有優質資產使總值重返1202萬。記者曾學仁／攝影

＊原文發文時間為3月11日

前幾天才暴跌1489點，是歷史第四跌點，結果今天暴漲1342點，是歷史第二漲點，隨著台股指數不斷往上漲，可以預期這種好幾百點甚至上千點的漲跌未來可能不會少見，我個人還是長期持有，不會輕易拋售手中的優質資產。

今天吃了大補丸之後總值回到1202萬，維持率提升到246%，不過寫文當下夜盤又跌了幾百點，之後可能還是會有比較大幅的震盪，你有上槓的話風險控制好，維持率拉高一點，現金流顧好的話應該沒什麼太大問題。

最近還一直被問券商質押額度已滿變得很難借，要知道的是券商依據市況做出額度調整是很正常的事，觀念應該是在資源寬鬆時你就要盡可能去取得你想要的資源，而不是大家都在搶破頭的時候你才跟大家去搶。

資本就是你有越多資產、現金流，在面對各種情況時才能保有彈性空間跟選擇，在混亂時才能有更多容錯空間去應對各種情況，甚至你可能根本還不需要去做風險對應，因為你有夠大的資產可以幫你吸收這些不確定性跟短期的波動。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

