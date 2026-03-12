變現賣出股票為何很難被接受…致高股息ETF很受歡迎？Jet Lee：「割捨感」太重

快訊

為什麼講將投資部位變現賣出很難被接受？

因為「割捨感」太重。

這也是為什麼高股息ETF、債券基金、甚至於保單很容易被接受。

因為這些商品幫助絕大多數人解決割捨不了的難題。

我想了想以後要不斷做這件事似乎也會覺得怪怪的，那該怎麼辦呢？

簡單不要賣不就好了，可是不賣錢會不夠花啊！

那去買高股息ETF？

看起來好像就不用賣了，但問題是除非一開始本金就下很大。不然萬一到老只有個幾百萬，就算殖利率有6%也不見得就夠用。

那要怎麼辦？

趁還用不到錢的時候盡可能把錢放在會一直成長的工具上啊！

等到你要退休的時候發現投資部位價值好幾千萬，就算殖利率只有2%也有一百多萬。而且說不定會越老領到的配息又更多。

真的還不夠用，少少賣一點也不會有那麼重的割捨感。

對啦！誰說指數化投資人講退休「提領」就是只能賣股求生，當然也是會把配息拿出來花掉啊！

要是配息足夠日常生活所需，其實也不會需要賣股啦！

相關新聞

謝金河稱伊朗局勢比委內瑞拉難解！網卻笑了：老謝一開口戰爭恐快結束

中東局勢持續牽動市場神經，財信傳媒董事長謝金河分析指出，伊朗局勢與先前委內瑞拉情況明顯不同，美國要處理伊朗的難度高出許多，尤其荷姆茲海峽是否能有效控制，更將成為油價與全球股市後續走向的重要關鍵。相關言論轉載到PTT後，討論焦點卻迅速偏離戰略分析本身，網友幾乎一面倒把重點放在謝金河過去常被視為「反指標」的市場形象，反向解讀為「既然老謝說難，代表事情可能快結束了」。

戰火牽動晶片供應鏈！網熱議「缺料反成利多」：半導體只會更漲

中東戰事持續升溫，外媒分析指出，半導體產業關鍵材料供應鏈可能因此受衝擊，尤其氦氣、溴等製程必需原料若出現中斷，將為晶片生產帶來新風險；同時能源成本上升，也可能壓抑AI資料中心與記憶體需求。消息傳上PTT後，雖然原文聚焦供應鏈斷鏈與需求轉弱風險，但網友討論方向卻明顯偏向另一邊，多數人認為若材料真的短缺，最直接結果不一定是產業轉弱，反而更可能推升價格，讓半導體族群「利空鈍化」甚至再度走強。

加碼1775元台積電⋯他曝進場原因！網讚：有賺錢就做對了

台積電近日自高點回落後快速反彈，一名網友在PTT分享自己於3月9日以1775元加碼1張台積電的「抄底心得」，稱雖然運氣成分很大，但背後仍有一套提高成功率的判斷邏輯。文章一出隨即引發熱烈討論，焦點集中在這筆操作究竟算不算成功抄底、事後分享是否只是馬後炮，以及在地緣政治與油價衝擊下，當時進場到底是理性判斷還是單純賭運氣。

美伊恐打持久戰？能源、海運想像空間大！台股25檔受惠名單出列

美以聯手攻擊伊朗，從目前發展態勢來看，不能排除成為持久戰的可能，連帶原油、天然氣，以及貨櫃甚至散裝等海運業者，都可能因此發一筆戰爭財，值得留意。

搶奪全球油權？川普宣布建50年來首座全新煉油廠…網驚：多頭總司令發威

美國總統川普宣布計畫在德州布朗斯維爾港興建近50年來首座新煉油廠，該計畫名為「America First Refining」，價值3000億美元，並將與印度信實集團合作。

