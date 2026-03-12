變現賣出股票為何很難被接受…致高股息ETF很受歡迎？Jet Lee：「割捨感」太重
為什麼講將投資部位變現賣出很難被接受？
因為「割捨感」太重。
這也是為什麼高股息ETF、債券基金、甚至於保單很容易被接受。
因為這些商品幫助絕大多數人解決割捨不了的難題。
我想了想以後要不斷做這件事似乎也會覺得怪怪的，那該怎麼辦呢？
簡單不要賣不就好了，可是不賣錢會不夠花啊！
那去買高股息ETF？
看起來好像就不用賣了，但問題是除非一開始本金就下很大。不然萬一到老只有個幾百萬，就算殖利率有6%也不見得就夠用。
那要怎麼辦？
趁還用不到錢的時候盡可能把錢放在會一直成長的工具上啊！
等到你要退休的時候發現投資部位價值好幾千萬，就算殖利率只有2%也有一百多萬。而且說不定會越老領到的配息又更多。
真的還不夠用，少少賣一點也不會有那麼重的割捨感。
對啦！誰說指數化投資人講退休「提領」就是只能賣股求生，當然也是會把配息拿出來花掉啊！
要是配息足夠日常生活所需，其實也不會需要賣股啦！
◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
