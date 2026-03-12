加碼1775元台積電⋯他曝進場原因！網讚：有賺錢就做對了

台積電近日自高點回落後快速反彈，一名網友在PTT分享自己於3月9日以1775元加碼1張台積電的「抄底心得」，稱雖然運氣成分很大，但背後仍有一套提高成功率的判斷邏輯。文章一出隨即引發熱烈討論，焦點集中在這筆操作究竟算不算成功抄底、事後分享是否只是馬後炮，以及在地緣政治與油價衝擊下，當時進場到底是理性判斷還是單純賭運氣。

原PO回顧，當時市場籠罩在中東戰事擴大、油價衝上120美元、全球股市重挫的恐慌氛圍中，台積電也因市場擔憂台灣天然氣供應與發電穩定性而遭到賣壓衝擊。不過他認為，理性分析後，戰爭對台積電基本面影響有限，產能仍會照常開出，且股價自高點2025元跌至1775元，跌幅已達約14%，符合過去中期修正常見區間，因此選擇在該價位加碼1張。

原PO也進一步說明自己的進場依據，包括美國不可能坐視油氣供應失控、川普政府必然會設法避免荷姆茲海峽被長期封鎖；同時引用《彼得林區征服股海》提到的觀點，認為若週末發生重大利空，週一早盤往往容易出現群眾恐慌造成的非理性殺盤，反而可能成為撿便宜的時機。此外，他也參考自己先前對台積電歷史回檔幅度的整理，認為在基本面仍強的情況下，跌逾20%的機率不高。雖然當天買進資金還仰賴臨時申請質押撥款，但他評估即使資金未即時到位，也能當沖出場，因此決定進場。

從其他網友反應來看，支持者多半認為「有賺錢就是對的」，也肯定原PO在大跌時敢於質押加碼，心臟夠大，並認同週一恐慌盤確實常出現錯殺機會。有些人也表示，自己同樣有在那波下跌中進場，只是沒有原PO買得那麼精準，對這種在市場恐懼時逆勢承接的做法抱持正面看法，認為大跌時敢買，本來就比空手旁觀更難。

不過，質疑聲浪同樣不少。許多網友直言這篇屬於典型「事後諸葛」，若真有把握，應該在當下就發文，而不是等到反彈後才回頭整理理由；也有人認為，台積電這種長線偏多的大型權值股，本來大跌時分批買進就不算什麼高深策略，與其說是抄底技巧，不如說是剛好押中短線反彈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。