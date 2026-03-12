戰火牽動晶片供應鏈！網熱議「缺料反成利多」：半導體只會更漲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
中東戰事影響半導體產業供應鏈，關鍵原料氦氣與溴可能出現短缺，令晶片生產面臨新風險。網友熱議「缺料反成利多」，認為若材料短缺將推升半導體價格，甚至促使股價上漲，顯示市場對產業前景信心。記者曾吉松／攝影
中東戰事持續升溫，外媒分析指出，半導體產業關鍵材料供應鏈可能因此受衝擊，尤其氦氣、溴等製程必需原料若出現中斷，將為晶片生產帶來新風險；同時能源成本上升，也可能壓抑AI資料中心與記憶體需求。消息傳上PTT後，雖然原文聚焦供應鏈斷鏈與需求轉弱風險，但網友討論方向卻明顯偏向另一邊，多數人認為若材料真的短缺，最直接結果不一定是產業轉弱，反而更可能推升價格，讓半導體族群「利空鈍化」甚至再度走強。

根據媒體報導，有分析師指出，中東若陷入長期衝突，可能影響全球半導體獲取氦氣與溴等關鍵材料。卡達供應全球超過三分之一氦氣，若荷姆茲海峽長期受阻，全球超過四分之一氦氣供應恐消失，而供應鏈恢復正常可能還需四到六個月。另一方面，以色列與約旦則掌握全球約三分之二溴產量，若地區局勢惡化，也可能牽動半導體製程材料穩定性。除此之外，油價飆升與電力成本墊高，也被認為可能影響AI資料中心建置進度，進一步壓抑記憶體與晶片採購需求。

一名網友在PTT貼文，他認為，戰爭影響不只石油與天然氣，連半導體材料供應都會受到波及；但他並未順著新聞走向悲觀論述，反而強調若供應短缺，最後仍可透過漲價轉嫁給客戶，並進一步推論半導體股價仍可能持續走高。

從PTT多數留言來看，主流共識幾乎都站在「缺貨等於漲價」這一側。許多網友直言，若原料真的中斷，結果只會是產品漲價、報價續揚，對產業龍頭與具議價能力的廠商反而未必是壞事；也有人拿記憶體市場作例子，認為先前缺貨與報價上漲早已示範過一輪，現在若半導體材料端再受干擾，股價未必會跌，甚至可能被市場當成新一波上漲理由。整體風向明顯傾向認為，這類新聞更像是市場修正時常見的「鬼故事」。

不過，討論串中仍有一些不同角度的聲音。部分網友認為，若真的是長期斷鏈，風險仍不能完全輕忽，畢竟氦氣與溴確實不是能輕易替代的材料；但更多人認為，在AI、高效能運算與晶片戰略地位持續上升的背景下，市場根本不會因這類風險就放棄半導體，反而會更加強化供應安全與漲價預期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

