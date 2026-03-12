謝金河稱伊朗局勢比委內瑞拉難解！網卻笑了：老謝一開口戰爭恐快結束

快訊

戰火造成伊朗逾千平民喪生、城市滿目瘡痍。（歐新社） 季晶晶
中東局勢持續牽動市場神經，財信傳媒董事長謝金河分析指出，伊朗局勢與先前委內瑞拉情況明顯不同，美國要處理伊朗的難度高出許多，尤其荷姆茲海峽是否能有效控制，更將成為油價與全球股市後續走向的重要關鍵。相關言論轉載到PTT後，討論焦點卻迅速偏離戰略分析本身，網友幾乎一面倒把重點放在謝金河過去常被視為「反指標」的市場形象，反向解讀為「既然老謝說難，代表事情可能快結束了」。

根據媒體報導，謝金河認為，美國年初迅速掌控委內瑞拉政局，與此次伊朗情勢不能相提並論。文章指出，美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗，並狙殺最高領袖哈米尼，乍看像是一次成功的斬首行動，但後續局勢發展並未如外界預期。伊朗民間未出現大規模揭竿而起，政權傳承也迅速由哈米尼次子穆吉塔巴接續，顯示伊朗內部統治結構與宗教神權體制，遠比外界想像更具延續性。謝金河並直言，伊朗國土大、人口多，又牽涉宗教與地緣政治複雜因素，美國想複製委內瑞拉模式，困難度明顯高出許多。

一名網友在PTT轉貼新聞，他針對謝金河文章最後對荷姆茲海峽與油價的判斷，認為這番說法相當中肯，直言「處理伊朗很難很難」，並進一步追問美國究竟能否有效控制荷姆茲海峽。從原PO的心得可看出，其關心重點並不只在軍事局勢，而是更貼近市場面向，尤其注意到謝金河對油價似乎缺乏信心，隱含對後續全球股市與能源價格波動的擔憂。

不過，PTT多數網友對這篇分析的回應，並未集中在伊朗、委內瑞拉差異或中東戰略，而是幾乎全面轉向「老謝反指標」的集體玩笑。大量留言出現「穩了」、「戰爭要結束了」、「伊朗完了」、「大家可以回家了」等說法，認為只要謝金河公開點出難度高，市場往往就會朝相反方向發展。也有人直接把台股當天上漲與謝金河發文連結，戲稱「難怪今天大漲」、「訊號來了」，把原本嚴肅的國際情勢評論，轉化成股板熟悉的反向操作梗。

此外，也有少數網友回到較理性的層次，認為伊朗確實與委內瑞拉不能相提並論，無論是無人機、飛彈能力，還是封鎖海峽的籌碼，都讓局勢更複雜；也有人質疑謝金河這番分析其實偏向事後整理，屬於「路人都會講的結論」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 伊朗 委內瑞拉 以色列 地緣政治

