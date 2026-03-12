逢低怎麼買進股票？巴菲特教你判斷時機…還要有「特殊的賺錢氣質」

巴菲特曾經說：「股市賺錢的必備條件是『特殊的賺錢氣質』，不必有過人的智慧，精明與投資獲利之間不能畫上等號。」也就是說你不需要很聰明，不需有什麼洞燭機先的智慧，但要有某種氣質。

你一定想問什麼是「特殊的賺錢氣質」對吧？

我想了許久，得到的結論是：某種不急著賺錢的優雅。巴菲特以長期投資和價值投資著稱，而非急於短期獲利。

他曾經說過，他最理想的持有股票時間是永遠，即使被他相中的企業在短期間內表現不如預期，他也會堅定持有。

本文摘自《財商：不費力才會贏》 他強調，投資者最重要的特質是「好脾性」（Temperament），而非聰明，並認為市場的波動對長期投資者來說，反而是好事，因為，投資者可以在低價時買進。

但是他所說的「低價」，並不是感覺中的低價，而是研究過財報、公司治理與趨勢之後所判斷出來的低價。這一切都依賴理性判斷。

如果一個公式，可以寫出這種「特殊的賺錢氣質」，那必然是理性＋耐心= 長期競爭優勢。

適如其度的優雅是必須的，我幾乎沒有看過毛躁焦慮、容易暴跳如雷的人，能夠維持長期財富。

相反地，對於理財有一定原則的，不會隨便放棄底線的人，至少都能得到安穩。你要避開某些「大家都會踩踏的陷阱」，如此才能做到優雅。這就是我們接下來要講的內容了。投資，常是一場你的自我對話。跟自己的心理溝通，必須要成功。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。