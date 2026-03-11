搶奪全球油權？川普宣布建50年來首座全新煉油廠…網驚：多頭總司令發威

國際油價近期劇烈震盪之際，美國總統川普11日在社群平台宣布，美國將在德州布朗斯維爾港興建近50年來第一座全新煉油廠，並感謝印度信實集團投資。消息一出也在PTT股板引發討論，不少網友認為川普的一舉一動仍對油價與市場情緒產生明顯影響。

川普在Truth Social發文表示，名為「America First Refining」的煉油廠計畫將落腳德州布朗斯維爾港，並形容這是一項價值3000億美元的歷史性協議。他指出，新煉油廠將推動美國能源生產、提升國家安全，並帶來數十億美元的經濟影響，同時聲稱將成為「世界上最乾淨的煉油廠」。

報導指出，該計畫也與印度能源巨頭信實集團的投資有關，但目前仍不清楚這項投資是否與美印更大的貿易協議相關。此外，早在2024年，美國新創公司Element Fuels Holdings就曾提出在布朗斯維爾興建大型煉油廠的構想。

消息曝光後，一部分網友認為，美國強化能源布局可能對市場產生重大影響。有人直言「美國要開始煉油了！」、「美國真會玩 想要控制油權」、「美國油的時代來臨」。也有人認為此舉符合川普一貫的能源政策，「厲害了 我的川~~~ 直接找人投資油田 開始賣油了」、「多頭總司令名不虛傳」。

不過也有不少留言對計畫可行性抱持疑問。有人質疑時程，「多就蓋好？多久商轉？」、「好棒喔 可以明天開始煉油了嗎」、「以為usb隨插即噴石油啊」。另一派則認為煉油廠落成需要很長時間，「來不及的，緩解至少一年半以後」、「更何況只是蓋好，需求沒那麼快補上 保守也要3-4年」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。