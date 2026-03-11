台積電（2330）2月營收月減逾2成！網沒在怕力挺：季節性現象、動能仍在

台積電（2330）10日公布2026年2月營收，單月合併營收約新台幣3,176.57億元，月減20.8%、年增22.2%，累計前2月營收約7,189.12億元，年增29.9%。消息一出，PTT股板迅速湧入大量討論，表面上雖充斥「完了」、「崩了」等戲謔留言，但實際討論核心多圍繞在2月營收月減幅度偏大是否合理、首季財測能否順利達標，以及AI需求成長是否出現放緩跡象。

依據台積電公告內容，2月營收較1月回落逾兩成，但與去年同期相比仍維持雙位數成長。原PO也進一步拆解首季財測，指出台積電先前預估第一季營收約346億至358億美元，換算新台幣約落在1.10兆元至1.13兆元之間，以前2月累計營收推算，3月只要達到約4,123.68億元，即可觸及財測高標。換言之，儘管2月數字不如1月強勁，但首季要達標並非毫無機會，後續3月表現才是市場關注關鍵。

一名網友在PTT轉貼公告，他雖未直接表態看空或看多，但明顯將焦點放在首季財測推算，暗示市場不應只看單月數據，而要回到整體季度表現判斷。他的整理也帶動不少網友從數字面重新評估，有人認為1月基期過高，加上2月天數較少，單月月減本就不意外；也有人指出，若以累計前2月年增近3成來看，整體成長動能仍在，現階段更重要的是3月能否明顯回升，確認首季仍落在公司原先預測區間內。

從多數網友留言來看，主要共識大致分為兩派。一派認為2月月減屬於季節性現象，包含工作天數較少、春節因素及出貨認列時點差異，強調應以「年增」或「1、2月合併看」較具參考性，認為過度解讀月減沒有太大意義。另一派則認為，台積電產線並未因過年停工，月減20.8%仍偏大，若在AI、高效能運算需求仍被看好的背景下，營收降幅如此明顯，多少透露成長速度不如市場原先期待。

此外，也有網友延伸至股價與市場預期層面，認為問題不在營收絕對值，而在於台積電股價先前已大幅反映樂觀預期，如今公布的數字雖不差，卻少了進一步驚喜，容易讓市場轉為保守。另有部分留言拿其他AI族群或記憶體公司2月表現相比，質疑台積電是否出現成長趨緩。不過整體而言，PTT討論仍未形成一致悲觀看法，多數人最後仍將焦點放回3月營收與首季財測結果，視其為判斷後續股價走勢的更重要指標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。