台積電（2330）站上2000元當日！黃大米買10股紀念：大概台幣2萬

台積電（2330）股價在2月25日盤中站上2000元大關，掀起市場高度關注。作家黃大米當天在臉書分享，感嘆台積電一路上漲「完全不回頭」，更直呼是許多股民的精神領袖。她也笑說，為了紀念這個歷史時刻，自己特別買了「10股」台積電，引發不少網友討論。

黃大米在貼文中表示，一早看到朋友傳來台積電站上2000元的畫面，感到相當震撼，形容台積電就像台灣的護國神山，股價一路上攻幾乎沒有回頭。不少投資人也把台積電視為長期投資標的。她隨後在留言區補充，為了紀念台積電突破2000元，「我買了十股，不是十張，是十股（台幣大概兩萬）」，幽默的「奈米進場」方式也讓許多網友覺得有趣。

不少網友對台積電長期走勢感到樂觀，也有人分享自己的投資經驗。有人表示「成本965路過那時候覺得很高了放到現在居然獲利是107%」、也有人說「我朋友10年前買在$100多；一直說可惜買太少」、還有人分享長期存股策略「每天無腦存一股的兒子，已經有500多股了，雖然一股手續費是一元，但越會算的人越賺不到錢」、也有投資人看好後市「還會更高」。

但也有部分留言透露出觀望與不安的情緒。有網友坦言自己沒上車「一張股票也沒有，只能看他狂漲羨慕嫉妒恨」、也有人懊悔太早賣出「500就賣掉了」、「可惜賣早了」。另一派則擔心漲勢過快，「其實這種漲法讓人反而害怕」、「股市一直漲，到底誰會當最後一隻老鼠？」、還有人提醒市場風險「上的快下的也快」。

◎感謝 黃大米 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。