快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）站上2000元當日！黃大米買10股紀念：大概台幣2萬

聯合新聞網／ 綜合報導
作家黃大米見證台積電站上2000元大關，花費約2萬元買進10股紀念引發熱議，不少網友分享獲利喜悅，但也有人懊悔太早賣出或擔憂追高風險。（中央社）
作家黃大米見證台積電站上2000元大關，花費約2萬元買進10股紀念引發熱議，不少網友分享獲利喜悅，但也有人懊悔太早賣出或擔憂追高風險。（中央社）

台積電（2330）股價在2月25日盤中站上2000元大關，掀起市場高度關注。作家黃大米當天在臉書分享，感嘆台積電一路上漲「完全不回頭」，更直呼是許多股民的精神領袖。她也笑說，為了紀念這個歷史時刻，自己特別買了「10股」台積電，引發不少網友討論。

黃大米在貼文中表示，一早看到朋友傳來台積電站上2000元的畫面，感到相當震撼，形容台積電就像台灣的護國神山，股價一路上攻幾乎沒有回頭。不少投資人也把台積電視為長期投資標的。她隨後在留言區補充，為了紀念台積電突破2000元，「我買了十股，不是十張，是十股（台幣大概兩萬）」，幽默的「奈米進場」方式也讓許多網友覺得有趣。

不少網友對台積電長期走勢感到樂觀，也有人分享自己的投資經驗。有人表示「成本965路過那時候覺得很高了放到現在居然獲利是107%」、也有人說「我朋友10年前買在$100多；一直說可惜買太少」、還有人分享長期存股策略「每天無腦存一股的兒子，已經有500多股了，雖然一股手續費是一元，但越會算的人越賺不到錢」、也有投資人看好後市「還會更高」。

但也有部分留言透露出觀望與不安的情緒。有網友坦言自己沒上車「一張股票也沒有，只能看他狂漲羨慕嫉妒恨」、也有人懊悔太早賣出「500就賣掉了」、「可惜賣早了」。另一派則擔心漲勢過快，「其實這種漲法讓人反而害怕」、「股市一直漲，到底誰會當最後一隻老鼠？」、還有人提醒市場風險「上的快下的也快」。

◎感謝 黃大米 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電

相關新聞

台積電（2330）2月營收月減逾2成！網沒在怕力挺：季節性現象、動能仍在

台積電2026年2月營收約3,176.57億元，月減20.8%，年增22.2%。雖然PTT股民進行熱烈討論，但多數人認為這屬於季節性現象，並期待3月表現以確認首季財測。

台積電（2330）站上2000元當日！黃大米買10股紀念：大概台幣2萬

台積電（2330）股價在2月25日突破2000元大關，引發市場熱烈討論。作家黃大米為紀念此歷史時刻，特意購買10股，並在臉書分享其對於台積電表現的激動心情。

別被台積電（2330）2月營收騙下車！「年增率」穩站22.2％…達人估今年EPS衝75元

台積電二月營收為3,176億5,700萬元，年增率穩定於22.2%。雖然月減20.8%因農曆春節影響，但前兩月累積營收達7189億，顯示AI晶片需求仍強勁，預測2026年EPS可能達75元。

美伊戰爭利多+利空！網酸川普嘴砲：能源漲價市場承壓

美國總統川普與伊朗革命衛隊的言辭交鋒引發市場緊張，不少投資者擔心中東局勢不明會影響油價及股市。網友表示，雙方的政治表態讓市場承壓，反映出對地緣政治及未來前景的高度敏感。

虎航股價打對折被罵爆⋯急拋「800元」補償！股東酸誠意不足：難補上萬元損失

台灣虎航股價自去年高點109元跌至47元，讓股東不滿。公司首次推出800元tigerpoints回饋金作為補償，但遭網友批評誠意不足，無法填補上萬元損失。儘管2月營收表現亮眼，市場對公司治理與股價表現仍有疑慮。

伊朗提荷莫茲海峽通行新條件⋯竟讓台灣成潛在贏家！網嗨：航運三雄起飛

伊朗革命衛隊宣布，阿拉伯與歐洲國家若驅逐美國和以色列大使，將獲得自由通行荷莫茲海峽的權利。台灣因未與美國和以色列建交，部分網友戲稱成為潛在「贏家」，引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。