別被台積電（2330）2月營收騙下車！「年增率」穩站22.2％…達人估今年EPS衝75元

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
台積電2月營收雖因春節工作天數少致月減20.8%，但累計前兩月年增近30%凸顯AI需求強勁，依此趨勢推測2026年EPS有望挑戰75元。記者曾學仁／攝影
台積電2月營收雖因春節工作天數少致月減20.8%，但累計前兩月年增近30%凸顯AI需求強勁，依此趨勢推測2026年EPS有望挑戰75元。記者曾學仁／攝影

台積電（2330）公布了二月營收，數字是3,176億5,700萬元。

看新聞標題可能會被「月減20.8%」嚇到，但是是因為二月有農曆春節，工作天數本來就少。

要看的是年增率（YoY），依然維持在22.2%，而前兩個月的累計營收達7189億，成長了近30%。

這代表在淡季，AI晶片先進製程的需求還是強勁，只要第一季累計達成率符合財測預期，市場基本上會給予肯定。

簡單算一下台積電EPS

1月營收4,012億，偏強

2月營收3,176億，有農曆春節偏弱

綜合起來先以前兩個月累積營收來推估年化營收，前兩個月累積營收為7188億，推估的年化營收約為4.3兆。

2025年營收3.8兆元，EPS 66.25元，以2025年財務數據去推算，那2026年EPS可能約75元。

◎感謝 夏綠蒂聊投資 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 EPS 先進製程 營收 晶片 半導體

相關新聞

別被台積電（2330）2月營收騙下車！「年增率」穩站22.2％…達人估今年EPS衝75元

台積電二月營收為3,176億5,700萬元，年增率穩定於22.2%。雖然月減20.8%因農曆春節影響，但前兩月累積營收達7189億，顯示AI晶片需求仍強勁，預測2026年EPS可能達75元。

虎航股價打對折被罵爆⋯急拋「800元」補償！股東酸誠意不足：難補上萬元損失

台灣虎航股價自去年高點109元跌至47元，讓股東不滿。公司首次推出800元tigerpoints回饋金作為補償，但遭網友批評誠意不足，無法填補上萬元損失。儘管2月營收表現亮眼，市場對公司治理與股價表現仍有疑慮。

伊朗提荷莫茲海峽通行新條件⋯竟讓台灣成潛在贏家！網嗨：航運三雄起飛

伊朗革命衛隊宣布，阿拉伯與歐洲國家若驅逐美國和以色列大使，將獲得自由通行荷莫茲海峽的權利。台灣因未與美國和以色列建交，部分網友戲稱成為潛在「贏家」，引發熱烈討論。

台塑化（6505）昨漲停今殺跌停鎖61.4元！3000張委賣逃不掉…1天秒變韭菜

台塑化（6505）昨日因中東地緣政治衝突強勢漲停，今日卻重挫跌停鎖在61.4元，3000張委賣單待脫手，投資者瞬間陷入虧損。分析師指出，此類股票受戰事影響極大，短期行情變化迅速，投資人需謹慎對待。

台積電（2330）跌到1859元閉眼買？網：一天千點都不敢買 還是去定存

中東衝突影響全球市場，台股重挫逾2000點，投資人思考台積電的買點。專家指出，若台積電跌至1859元將是相對便宜，並建議投資策略。網友意見分歧，有人積極佈局，也有人持保留態度。

油價飆漲掀能源焦慮！經部指「台股回歸基本面」被酸：多蛙已斷氣

中東戰事升溫帶動國際油價急漲，經濟部長龔明鑫9日出面表示，外界憂心的「斷氣」情況不可能發生，政府已完成大部分天然氣船次調度，民生用氣無虞，並強調台股終將回歸基本面。不過相關消息轉貼到PTT Stock板後，網友討論焦點並未停留在官方信心喊話，反而集中質疑供氣調度是否真能化解風險，也有人苦中作樂直呼「股民先斷氣了」。

