別被台積電（2330）2月營收騙下車！「年增率」穩站22.2％…達人估今年EPS衝75元

台積電（2330）公布了二月營收，數字是3,176億5,700萬元。

看新聞標題可能會被「月減20.8%」嚇到，但是是因為二月有農曆春節，工作天數本來就少。

要看的是年增率（YoY），依然維持在22.2%，而前兩個月的累計營收達7189億，成長了近30%。

這代表在淡季，AI晶片和先進製程的需求還是強勁，只要第一季累計達成率符合財測預期，市場基本上會給予肯定。

簡單算一下台積電EPS：

1月營收4,012億，偏強 2月營收3,176億，有農曆春節偏弱

綜合起來先以前兩個月累積營收來推估年化營收，前兩個月累積營收為7188億，推估的年化營收約為4.3兆。

2025年營收3.8兆元，EPS 66.25元，以2025年財務數據去推算，那2026年EPS可能約75元。

◎感謝 夏綠蒂聊投資 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。