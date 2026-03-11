快訊

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

準備見好就收了？稱伊朗「非常想談」 川普：取決於提出的條件

強烈冷氣團+輻射冷卻發威 玉山凌晨零下8.9度再降瑞雪

伊朗提荷莫茲海峽通行新條件⋯竟讓台灣成潛在贏家！網嗨：航運三雄起飛

聯合新聞網／ 綜合報導
伊朗革命衛隊宣布，阿拉伯與歐洲國家若驅逐美國和以色列大使，將獲得自由通行荷姆茲海峽的權利。（美聯社）
伊朗革命衛隊宣稱，只有與美國、以色列斷交，並驅逐兩國大使的阿拉伯與歐洲國家，才可自由通行荷莫茲海峽，消息一出立刻在PTT股板掀起熱議。不少網友並未從中東外交角力本身切入，反而把焦點放在條件設定的漏洞與實際可行性，尤其原PO一句「那如果本來就沒有這兩國大使呢？」引發大量留言歪樓，許多人戲稱台灣因與美、以沒有正式邦交，反倒意外成為這波議題中的「最大贏家」，討論氣氛明顯偏向戲謔與嘲諷。

根據伊朗國家媒體報導，革命衛隊9日表示，凡是將美國與以色列大使驅逐出境的阿拉伯及歐洲國家，從隔日起即可獲得完全自由通行荷姆茲海峽的權利。此舉被解讀為德黑蘭在衝突升溫下，試圖施壓各國在外交上與美國、以色列切割。荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸咽喉之一，約五分之一海運石油經此通道，任何風吹草動都牽動航運與能源市場神經。

一名網友在PTT轉貼新聞，他從投資與市場聯想角度出發，抓住聲明文字中的模糊空間，提出「若本來就沒有這兩國大使該怎麼算」的疑問，進一步延伸成對台灣航運股的戲謔式利多解讀，直指「長榮陽明大利多」。這類發言雖非嚴肅的政策分析，但成功帶動整串討論方向，將原本嚴肅的地緣政治議題，轉化成網友對外交身分、航運題材與台灣特殊處境的集體發想。

從多數網友留言來看，最主要的共識其實不是看好戰局，而是把這則新聞當成「梗題材」發揮。大量留言圍繞「台灣沒邦交反成優勢」、「台灣可以自由通行」、「航運三雄要起飛」等說法展開，甚至有人笑稱台灣長年國際邊緣化，竟在此刻意外變成優勢條件。這類留言雖多半帶有反串與玩笑意味，但也反映網友習慣將複雜國際新聞快速轉譯成台股題材與本土語境，藉此消化市場不確定性。

不過，討論串中也有不同聲音出面潑冷水。部分網友提醒，伊朗聲明明確限定對象為阿拉伯與歐洲國家，台灣根本不在範圍內；也有人指出，台灣在伊朗或中國敘事下未必具備獨立適用空間，所謂「台灣可通行」更像是文字遊戲。另有留言回到現實面，質疑伊朗是否真有能力全面封鎖海峽，以及保險、航運公司是否會因政治喊話就改變航線決策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

以色列 台灣 伊朗 地緣政治 荷莫茲海峽

