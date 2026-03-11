虎航股價打對折被罵爆⋯急拋「800元」補償！股東酸誠意不足：難補上萬元損失

台灣虎航股價自去年高點109元滑落至47元附近，幾近腰斬，引發小股東強烈不滿，公司隨後宣布首次推出股東專屬優惠，凡符合資格者可獲得800元tigerpoints回饋金，盼以此安撫投資人情緒。不過消息傳上PTT後，網友討論焦點幾乎一面倒聚焦在「800元補償」是否過於寒酸，不少人直言股價重挫帶來的是上萬元損失，區區800元根本無法平息股東怒火，反而更凸顯公司公關處理失當。

根據媒體報導，台灣虎航10日公布2月自結單月營收20.89億元，年增約36.7%，受寒假與農曆春節9天連假帶動，單月載客率超過93%，並改寫開航以來單月營收新高。然而在營運數字亮眼之際，市場對公司治理與股價表現卻有不同看法。報導指出，董事長黃世惠上任後爭議不斷，除先前爆出促銷隔日又取消班機的風波，股利縮水與股價大跌也讓部分股東不滿，甚至揚言在股東會上向經營層表達抗議。

一名網友在PTT轉貼新聞指出，台灣虎航股價已較高點腰斬，今年首度推出800元股東專屬回饋金，究竟能否對股價形成支撐，並進一步詢問網友是否有更好的建議。從這樣的提問可看出，原PO並不只是在轉述公司優惠方案，更是在質疑這類「補償式利多」的實際效果，認為市場真正關心的仍是經營績效、股價信心與股東權益，而非象徵性的小額回饋。

從多數網友留言來看，主要共識集中在「補償太少、誠意不足」。不少人以嘲諷口吻表示，「800是給乞丐嗎」、「幾萬塊損失拿800元打發」，認為公司試圖用小額點數轉移股東對股價重挫的不滿，效果恐怕有限。也有網友計算後反向揶揄，若以一股約50元來看，花50元換800點似乎報酬率驚人，但這類說法多半帶有反串意味，實際仍是在諷刺公司優惠設計與股東損失之間的巨大落差。

此外，討論中也出現其他延伸觀點。部分網友認為，股價下跌本就是投資風險，不應因套牢就要求公司額外給福利；但也有人指出，若真要安撫股東，與其發放800點數，不如提供更有感的優惠票、特殊招待，甚至改善票價與服務品質。另有留言將矛頭指向虎航本身的品牌定位，質疑其機票價格不低、服務卻仍維持廉價航空水準，認為這才是市場對公司信心轉弱的根本原因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。