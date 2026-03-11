美伊戰爭利多+利空！網酸川普嘴砲：能源漲價市場承壓

美國總統川普宣稱中東衝突將「很快落幕」，卻遭伊朗伊斯蘭革命衛隊強硬回嗆，甚至揚言在攻擊停止前，不會讓該地區「任何一公升石油」出口。消息傳上PTT後，引發股民高度關注，討論焦點不只停留在美伊雙方互嗆本身，更集中在這類政治表態對油價、股市與市場情緒的牽動，不少人認為戰事未明、消息反覆，才是近期盤勢震盪的重要來源。

根據媒體報導，川普先前曾對中東局勢表達樂觀，稱戰火將很快結束，但伊朗革命衛隊10日公開反駁，強調戰爭何時結束將由伊朗決定，並警告若美國與以色列持續軍事行動，德黑蘭可能以封鎖能源出口作為反制手段。川普9日也曾在Truth Social發文，揚言若伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美軍將祭出更強烈打擊，雙方隔空交火意味濃厚。

一名網友在PTT轉貼新聞從投資市場角度解讀這起事件，直言川普的說法像是在「放利多」，伊朗革命衛隊則是在「放利空」，認為美伊不只在現實中交戰，連話語權與市場預期也在同步交鋒。他感嘆，當前局勢缺乏更明確訊號，雙方你來我往的喊話只會讓全球股市更加混亂，凸顯投資人對地緣政治消息面高度敏感，也反映市場最怕的不是利空本身，而是前景反覆與無法判斷。

從多數網友留言來看，普遍對政治人物喊話抱持高度保留態度，不少人直言「先看飛彈數量比較準，不然都是嘴砲」，也有人質疑川普說法反覆，認為其信用早已受損。另一批留言則聚焦油價與航運風險，指出只要荷莫茲海峽安全疑慮升高，即使未真正全面封鎖，也足以讓油輪、保險與市場情緒承壓，進而推升能源價格，形成新一波利空。

此外，討論串中也出現不少分歧意見。部分網友認為伊朗軍事實力已遭削弱，強硬發言只是嘴硬；但也有人主張，伊朗未必有能力正面對抗，卻仍足以透過油輪風險、無人機襲擾等方式拖長戰局。還有網友把焦點拉回股市操作，揶揄川普與伊朗輪流釋放多空訊號，讓市場宛如被「消息面控盤」。整體而言，PTT討論反映的並非單純支持哪一方，而是投資人對戰事延燒、油價波動與市場不確定性的集體焦慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。