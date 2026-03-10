台塑化（6505）昨漲停今殺跌停鎖61.4元！3000張委賣逃不掉…1天秒變韭菜

中東地緣政治衝突持續升級，加上荷莫茲海峽運輸受阻的陰霾，導致國際原油價格短線狂飆，西德州原油（WTI）與布蘭特原油甚至一度衝破每桶118美元大關。這波油價暴漲不僅引發全球市場對通膨死灰復燃的擔憂，更讓聯準會後續的降息路徑蒙上陰影。在避險情緒發酵下，身為「戰爭概念股」的台塑化（6505）在昨（9）日跟著油電族群強勢亮燈漲停，沒想到今（10）日開盤卻風雲變色，股價直接重挫跌停鎖死在61.4元。從盤中畫面可以看到，跌停價位仍有高達3000多張委賣單排隊等著脫手，讓昨天才剛追高進場的股民瞬間被套牢，一天之內深刻體驗到從天堂掉到地獄的韭菜悲歌。

針對這樣劇烈的多空雙殺，分析師蔡明翰點出核心關鍵。他表示塑化族群近期的起漲點完全建立在美伊衝突爆發上，這類股票對戰事消息極度敏感，在資金邏輯上往往與大盤呈現高度反指標。

當戰火猛烈、油價推升通膨與經濟衰退疑慮時，塑化股就會成為熱錢短線避險的防空洞；反之，一旦國際間釋出任何和平談判的訊號，這類防禦型標的就會立刻面臨沉重的回檔賣壓。他更直言，如果這波上漲是建立在產業基本面強勁的基礎上，股價早就該發動了，而非等到戰爭爆發才藉題材炒作。

蔡明翰認為現在塑化類股的急漲急跌，非常類似去年因為「對等關稅」所引發的市場波動。這背後充滿了川普濃厚的政治操作色彩，考量到下半年還有美國大選的壓力，美方勢必會尋求速戰速決的退場機制，不論是快速壓制對手或是用口號宣示後撤兵，都不太可能演變成曠日廢時的長期經濟制裁。畢竟川普不可能拿美國整體的經濟命脈去豪賭，甚至承擔經濟陷入停滯性通膨的衰退風險。

現階段買進塑化股的底層邏輯，等於是在押寶中東戰火會無限期延續、油價持續居高不下以及全球經濟將步入衰退。雖然在恐慌當下看似是個資金避風港，但只要台股大盤指數出現止跌反彈的跡象，法人資金絕對會毫不留情地從這類避險題材中快速撤出。

因此，專家強烈建議投資人面對這類戰爭題材股，務必清楚認知這只是政治議題下的短線投機操作，千萬別抱持長抱存股的錯誤期待，以免在消息面翻轉時遭受不必要的資產減損。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。