台積電（2330）跌到1859元閉眼買？網：一天千點都不敢買 還是去定存

聯合新聞網／ 綜合報導
中東衝突致台股重挫2000點，專家點出台積電1859元為便宜買點，引發網友針對是否該逢低抄底的熱烈論戰。記者曾吉松／攝影
中東衝突致台股重挫2000點，專家點出台積電1859元為便宜買點，引發網友針對是否該逢低抄底的熱烈論戰。記者曾吉松／攝影

中東衝突升溫讓全球市場劇烈震盪，油價飆破百美元，台股也出現罕見重挫。單日暴跌2000點後，不少投資人開始思考是否迎來「撿便宜」機會。專家指出，戰爭對股市影響多半短暫，甚至直言台積電跌到某個價位就值得進場，引發網友熱烈討論。

中東戰火升溫導致油價單日飆漲20%，突破每桶100美元，台股3月9日盤中重挫逾2000點，最低來到31529點。市場情緒急速降溫，不少投資人開始觀望是否該逢低布局。財經專家陳威良在節目中分析，戰爭屬於地緣政治事件，對股市影響通常是短期現象，即使演變為持久戰，對股市長期影響仍相對有限。

他也提到，從歷史經驗來看，美國選舉年常出現年中修正、年底反彈的走勢。面對市場震盪，他提出三項操作策略，包括「去化槓桿」、「汰弱換強」以及「定期定額布局ETF」。此外，外資近期大幅賣超，也被視為可能創造買點，他甚至表示投資人「要跟外資說Thank you」。

至於市場最關注的台積電買點，他推估若以2027年EPS約110元、搭配平均本益比16.9倍計算，股價回到約1859元附近就屬於相對便宜的位置。

部分網友認為，大跌本來就是布局機會，也有人認為1字頭的台積電已經具備吸引力，例如「還好我買了謝謝外資」、「1字頭的台積電是禮物」、「還不快點all in」、「身為台灣人身上沒有台積電怎麼可以，買爆！」也有投資人認為長期布局比猜低點更重要，「慢慢撿就好到底在急啥，又不會一天噴100%」、「一天千點都不敢買 還是去定存吧」。

不過也有不少網友對專家說法持保留態度，認為市場仍可能繼續下跌，「等跌到1500再買吧」、「1600 QQ」、「1200-1500慢慢撿，1000以下all in」。另外也有人質疑用未來本益比推算價格的合理性，「每次高點下殺都有專家說便宜..」、「還在算本益比，專家講的話能信？」、「說個笑話 【專家】」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

