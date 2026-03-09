東訊減資45% 9日股價逆勢紅

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠東訊（2321）9日董事會通過減資彌補虧損案，東訊2025年每股淨損0.76元，董事會通過減資45.312174%，減資後股本1.66億元，同時辦理私募普通股，上限為750萬股。

台股受到美伊戰爭、油價暴漲等因素影響，9日大跌1,489點，上市櫃公司一片綠油油，下跌家數達1,000家，東訊則逆勢上漲0.6元，漲幅達3.72%，收16.75元。

東訊公告指出，目前實收資本額約3.03億元，截至2025年底累積虧損為1.37億元，為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損，減資後實收資本額約1.66億元，本案將提請股東會討論。

此外，東訊指出，為充實營運資金、償還銀行借款，以及因應未來發展所需資金，擬辦理私募普通股，上限為750萬股，私募對象為依法規定之特定人，並以不影響經營權為原則。

東訊強調，本次減資彌補虧損及私募普通股兩項措施，主要目的為改善財務結構、提升資本效率，並強化營運資金與財務彈性，以支持公司未來發展策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

減資 財務

相關新聞

新聞標題「史上第幾大跌點」沒啥意義！Ffaarr：還可能讓人誤以為現在真的跌很多

近期股市波動引發關注，但「史上第幾大漲點、跌點」的報導實際上意義不大。跌幅數據僅供參考，重點在於風險承受度與長期投資策略。

網通廠東訊（2321）9日董事會通過減資彌補虧損案，東訊2025年每股淨損0.76元，董事會通過減資45.312174%，減資後股本1.66億元，同時辦理私募普通股，上限為750萬股。

美以伊戰火延燒該逃？川普是瘋子但不是傻子…泰北哥：去年關稅當時我也覺得完了

在美以伊戰爭延續的背景下，投資者應該考量策略應對市場波動。泰北哥建議，面對不確定性，保持定期投資或轉向債券可能是穩妥之選。

恐慌溢價推升油價？美能源部長稱忍幾周就好…沒被安撫：政客的話能信嗎

國際油價因美國、以色列與伊朗衝突持續攀升，美國能源部長賴特稱這是短期「恐慌溢價」，運輸問題為主因，預期幾周內將恢復正常。

台股早盤重挫逾2000點！國安基金喊話AI基本面佳…網酸：沒電怎麼AI

台股早盤重挫逾2000點，最低跌至31529.36點，市場情緒恐慌。國安基金阮清華表示，將持續關注市場動態，強調台灣AI產業基本面良好，呼籲投資人理性看待波動。

遇油價暴漲亂流！標普500歷史重挫數據曝光…網驚：緩跌最可怕

隨著美伊衝突加劇，國際油價飆升至每桶91美元，投資人擔心股市可能重蹈歷史悲劇。標普500歷史上多次因油價暴漲出現重挫，而近期已跌約2%。部分投資人則視此回檔為布局良機，另有保守者擔心長期緩跌可能帶來風險。

