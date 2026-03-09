東訊減資45% 9日股價逆勢紅
網通廠東訊（2321）9日董事會通過減資彌補虧損案，東訊2025年每股淨損0.76元，董事會通過減資45.312174%，減資後股本1.66億元，同時辦理私募普通股，上限為750萬股。
台股受到美伊戰爭、油價暴漲等因素影響，9日大跌1,489點，上市櫃公司一片綠油油，下跌家數達1,000家，東訊則逆勢上漲0.6元，漲幅達3.72%，收16.75元。
東訊公告指出，目前實收資本額約3.03億元，截至2025年底累積虧損為1.37億元，為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損，減資後實收資本額約1.66億元，本案將提請股東會討論。
此外，東訊指出，為充實營運資金、償還銀行借款，以及因應未來發展所需資金，擬辦理私募普通股，上限為750萬股，私募對象為依法規定之特定人，並以不影響經營權為原則。
東訊強調，本次減資彌補虧損及私募普通股兩項措施，主要目的為改善財務結構、提升資本效率，並強化營運資金與財務彈性，以支持公司未來發展策略。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
