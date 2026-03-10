戰爭崩盤會不會V轉？網曝重點「要撐過去」：判斷底部、等待時機最難

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期因戰爭等事件發生震盪，網友在PTT討論市場是否會反彈。中央社記者裴禛攝

台股9日震盪走低後，投資人對後市走向看法分歧，一名網友在PTT發文指出，過去市場若因戰爭等黑天鵝事件崩跌，最後往往都會出現V型反彈，真正讓市場長期轉空的，通常不是突發戰事，而是經濟政策改變或產業基期過高。此番說法引發網友熱議，討論焦點並未停留在「會不會V」，而是集中在「何時V、跌多深、撐不撐得到」等更現實的操作問題，不少人也質疑，若戰事牽動油價與通膨，情勢恐怕未必能簡單套用過往經驗。

原PO認為，若單純從歷史經驗來看，戰事導致的急跌多半屬於事件型衝擊，後續通常會反彈；反倒是政策轉向或產業估值過高，才是更值得警戒的空頭訊號。他並以AI產業為例指出，目前主流企業的資本支出仍高，顯示產業展望尚未明顯惡化，因此未必要把眼前跌勢解讀為基本面崩壞。至於真正該觀察的，是國際借貸、槓桿商品與違約風險是否擴大，例如美國信用卡嚴重違約率上升等，若這些金融壓力浮現，才代表經濟可能真的出現問題。

從原PO的心得來看，他顯然偏向認為這波更接近情緒性殺盤，而非全面性衰退開端，因此主張觀察融資斷頭情況作為判斷底部的重要訊號。他在推文互動中也一再強調，部分市場恐慌反而不是壞事，只要不是一面倒樂觀，代表風險尚在消化中。不過，原PO雖試圖用歷史與資金面角度安撫市場情緒，卻也因未明確指出「何時反彈」而被不少網友認為過於空泛。

多數網友的主要共識是，大家都知道市場終究會漲回來，但真正困難的是判斷底部位置與等待時間。留言中最常見的質疑包括「哪次崩盤不會V」、「重點是你要撐得過去」、「跌2000點進場跟跌5000點進場差很多」，認為原PO的論點雖不算錯，卻少了最關鍵的操作資訊。也有不少人提到融資與槓桿部位才是眼前盤勢核心，若散戶尚未大量斷頭、融資水位仍高，市場恐怕還不到真正止穩時刻。

此外，另一派網友則提醒，這次未必只是單純的戰爭黑天鵝，而是已經牽動油價、天然氣與通膨風險，甚至可能進一步衝擊經濟與金融系統，因此不能只用「戰爭會V」一語概括。有人拿1973年石油危機、兩伊戰爭與俄烏戰爭為例，指出戰事若拖長，市場未必立刻反彈，甚至可能A一整年後才慢慢回穩。

新聞標題「史上第幾大跌點」沒啥意義！Ffaarr：還可能讓人誤以為現在真的跌很多

近期股市波動引發關注，但「史上第幾大漲點、跌點」的報導實際上意義不大。跌幅數據僅供參考，重點在於風險承受度與長期投資策略。

美以伊戰火延燒該逃？川普是瘋子但不是傻子…泰北哥：去年關稅當時我也覺得完了

在美以伊戰爭延續的背景下，投資者應該考量策略應對市場波動。泰北哥建議，面對不確定性，保持定期投資或轉向債券可能是穩妥之選。

恐慌溢價推升油價？美能源部長稱忍幾周就好…沒被安撫：政客的話能信嗎

國際油價因美國、以色列與伊朗衝突持續攀升，美國能源部長賴特稱這是短期「恐慌溢價」，運輸問題為主因，預期幾周內將恢復正常。

台股早盤重挫逾2000點！國安基金喊話AI基本面佳…網酸：沒電怎麼AI

台股早盤重挫逾2000點，最低跌至31529.36點，市場情緒恐慌。國安基金阮清華表示，將持續關注市場動態，強調台灣AI產業基本面良好，呼籲投資人理性看待波動。

遇油價暴漲亂流！標普500歷史重挫數據曝光…網驚：緩跌最可怕

隨著美伊衝突加劇，國際油價飆升至每桶91美元，投資人擔心股市可能重蹈歷史悲劇。標普500歷史上多次因油價暴漲出現重挫，而近期已跌約2%。部分投資人則視此回檔為布局良機，另有保守者擔心長期緩跌可能帶來風險。

