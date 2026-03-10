台股重挫「像去年4月？」 網看法分歧：這次更像2022年慢跌盤：可能拖更久

台股9日走弱，市場再度出現是否能逢低布局的討論。一名網友在PTT發文詢問，這波跌勢是否與去年4月川普關稅衝擊引發的全球股災相似，並直言當時不少投資人趁勢All in進場後大賺，因此想知道如今是否也是同樣適合重押的時點。貼文一出，立即引來大批網友回應，討論焦點集中在這次下跌究竟只是複製去年的短線恐慌，還是更接近2022年那種高油價、通膨壓力延燒的長空修正。

原PO表示，自己是「股市小白」，看到去年4月市場大跌後不少人勇敢進場，後來獲利豐厚，因此好奇眼前這波是否也能比照辦理。他強調目前手上滿是現金，語氣中透露出明顯的進場意願，但也希望先從其他股民的看法中判斷，現在到底是危機入市，還是只是下跌的開始。

從原PO提問方式可見，他是以去年成功抄底的經驗作為參照，試圖複製相同操作邏輯。不過文章本身也反映出不少散戶在大跌時常見的心態，也就是在「怕買太早」與「怕錯過反彈」之間猶豫不決。由於原PO點名「去年四月」，自然讓整串留言迅速轉向歷史情境比較，進一步延伸出對當前盤勢性質的不同判讀。

多數網友認為，這次與去年4月並不完全相同。最常見的看法是，去年那波跌勢更急、更兇，許多股票連續跌停，甚至想賣都賣不掉；反觀這次大盤雖下跌，但整體還沒到全面失控的程度，因此不能直接類比。另有不少人指出，去年關稅風險相對可控，市場後來很快消化，但這次牽涉戰爭、油價與天然氣問題，變數更大，不能只看跌了多少就認定是相同買點。

此外，也有相當多網友認為，若真要找歷史對照，這次反而更像2022年，屬於高油價、通膨升溫與經濟壓力交織下的慢跌格局。有人形容去年4月像是「直接砍頭」，這次則更像「凌遲」或「溫水煮青蛙」，短線不一定會一次跌完，反而可能拖得更久。當然，也有少數樂觀派認為每次大跌都有人喊「這次不一樣」，但最後市場往往還是會回升，因此主張分批進場或先丟一半試單。整體來看，PTT網友對是否能複製去年4月抄底模式並無一致結論，但普遍認為，這波盤勢比原PO想像得更複雜，是否All in進場，恐怕仍需更謹慎判斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。